Muere Frank Fritz, estrella de los Cazadores de Tesoros

Medios internacionales han confirmado la muerte de Frank Fritz, protagonista de los Cazadores de Tesoros / American Pickers. El famoso tenía 60 años y hace dos años sufrió de un derrame cerebral. Por el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Este es un anuncio muy duro porque Frank falleció anoche alrededor de las 7:30. Estaba rodeado por mí, Mike Wolfe viajó desde Nashville y otros amigos”, se lee en una publicación en la cuenta de Facebook de Fritz.

“Por favor, comprendan que este es un momento muy difícil para nosotros. Incluyendo a Mike, así que sean amables mientras estamos tratando de descubrir cómo afrontar esto. Gracias a todos por su amor y apoyo a través de los años”, comentaron.

Además, Mike Wolfe compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de su amigo.

“Conozco a Frank por más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido… Frank tenía una manera de llegar a los corazones de tantos solo siendo él mismo”, expresó.

“Quién hubiera soñado que compartiríamos la cabina de una camioneta blanca de carga frente a millones de personas interesadas en nuestras aventuras. Antes del espectáculo despegaríamos juntos a lugares que nunca supimos que existían sin destino en mente y sólo la pasión compartida por descubrir algo interesante e histórico”, agregó.

“Hemos estado en incontables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecido. Te quiero amigo y te voy a extrañar mucho, sé que estas en un lugar mejor”, concluyó Mike.

Los rumores sobre la muerte de Fritz circularon en las redes sociales a principios de este año y su amigo negó las afirmaciones.

“American Pickers” es un programa parejo con la serie popular de History, “Pawn Stars”, que sigue a los amigos de la infancia Mike Wolfe y Frank Fritz, coleccionistas de antigüedades que viajan a los Estados Unidos buscando artefactos raros y tesoros nacionales.

