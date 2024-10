Delincuentes saquean iglesia en Amatitlán: destrozan imágenes y mobiliario

El domingo 6 de octubre de 2024, la capilla Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio El Ingenio del municipio de Amatitlán, fue víctima de un violento saqueo. Delincuentes ingresaron al templo en horas de la madrugada, causando graves daños y llevándose una gran cantidad de objetos del interior. Hasta el momento, no se ha cuantificado el valor total de las pérdidas.

El templo, que se encuentra en la 3a. avenida del barrio Ingenio, a un costado de la colonia Mi Ilusión 1, fue prácticamente desmantelado por los ladrones. Se reportan daños a varias imágenes religiosas y mobiliario sagrado. Algunas de las figuras fueron arrancadas de las paredes, mientras que vitrinas y puertas fueron forzadas, dejando destrozos evidentes en la estructura de la iglesia. Según testigos, los delincuentes ingresaron por la parte trasera del recinto, retirando láminas del techo para buscar una vía de escape.

Berta Castellanos, miembro de la comunidad religiosa, expresó su consternación ante los hechos. Señaló que, gracias al esfuerzo de varios vecinos, la capilla había sido levantada con sacrificio, y lamentó profundamente el saqueo. Además, informó que se tenía planeada una actividad en el marco del mes del Rosario para este lunes, pero debido a los daños ocasionados ya no podrá llevarse a cabo.

La comunidad religiosa de Amatitlán se encuentra conmocionada por este acto de vandalismo, que no solo afecta su patrimonio, sino también su fe y devoción.

“Qué barbaridad, ¡hasta dónde llega la delincuencia! ¿No tienen cámaras de videovigilancia?”, “Imaginen, si ya no les importa robar en una capilla… Imaginen la seguridad de las casas de los vecinos. ¿Qué seguridad tienen? Y al señor alcalde, no le importa…”, “Las autoridades no hacen nada, sin importar lo que ocurra en el municipio. Todo sigue igual”, son algunos de los comentarios en el video.