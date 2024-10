¿Superman o Venom? Seis películas que llegan a la cartelera nacional esta semana

Si te gusta el cine tanto como a nosotros, a continuación te contamos de las películas que llegan a cartelera nacional esta semana. Sin lugar a duda, durante esta semana podrás escoger dentro de las diferentes opción que llegan.

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

Tears For Fears Live

Tears For Fears Live se grabó durante la gira The Tipping Point Tour Part 2 en 2023 e incluye grandes éxitos de la banda. Además, presenta nuevos temas que ya se han convertido en favoritos de los fans, del álbum The Tipping Point, su primer lanzamiento en 17 años.

El concierto fue grabado en el FirstBank Amphitheater de Graystone Quarry, cerca de Nashville, en Franklin, Tennessee.

Blur: Live at Wembley Stadium

Es una película cinematográfica de concierto de dos horas que inmortaliza el histórico espectáculo de la banda en 2023, en el que Blur interpretó sus icónicas y queridas canciones para 150.000 fanáticos en una actuación trascendente.

Más películas que se estrenan…

El conde de Montecristo

Todos los sueños del joven Edmundo Dantès están a punto de hacerse realidad, y por fin podrá casarse con el amor de su vida, Mercedes. Pero su éxito inspira la envidia desde varios frentes. Traicionado por sus rivales y denunciado como miembro de una conspiración, es encarcelado sin juicio.

Mascota Jurásica 3: Viaje a la prehistoria

Cuando un equipo de filmación de documentales descubre la puerta mágica a la tierra de los dinosaurios, encuentran y capturan a un pequeño dinosaurio llamado Spike. Con esperanzas de fama y fortuna, planean revelar a Spike al mundo.

Super/Man: La historia de Christopher Reeve

Christopher Reeve era una estrella de cine mundial, pero en 1995 sufrió un accidente casi mortal motando a caballo que le dejó paralizado del cuello para abajo.

Después se convirtió en activista en favor de los tratamientos para las lesiones medulares y los derechos de las personas con discapacidad.