¿Se operó? Eiza González acapara la atención por su exuberante derriére

Eiza González se ha consolidado como una de las latinas más sensuales en el séptimo arte y ahora, sus rutinas de ejercicio se esparcen en las redes sociales como pólvora.

La razón, es que la sensualidad y escultural figura de la actriz no pasaron desapercibidas, y tanto las rutinas como su cuerpo, son seguidos por muchos.

Y es que recientemente se hizo viral un video de la estrella mexicana posando de espaldas en el gimnasio, acompañado del entrenador físico Frankie Alvarado.

Los leggings se le pasean por toda su trabajada figura, dejando así un resultado bomba. Varios internautas aseguran que ella se operó, pues su trasero se ve bastante pronunciado.

Sin embargo, ella sometió al estricto entrenamiento del preparador, quien es experto en trabajar esa área en específico.

Frankie es un entrenador certificado por la Academia Nacional de Medicina Deportiva (NASM) y rápidamente se hizo famoso en TikTok.

Sus videos ayudan a las mujeres a aprender a estilizar y desarrollar un trasero espectacular

Recientemente, lanzó una aplicación llamada “Peachgainz” que describe su programa de 12 semanas para aumentar los glúteos, que puedes hacer en casa o en el gimnasio.

Confesiones de la actriz

Eiza González protagonizó, junto a sus connacionales Gael García Bernal y Diego Luna, la portada del 25 aniversario de la revista Vogue México y Latinoamérica.

En la publicación, ella abordó su postura sobre la encarnación de roles estereotipados.

“No quiero representar a mi país de manera negativa”, confesó la mujer de 34 años, haciendo referencia al porqué rechaza proyectos que estén vinculados al narcotráfico.

“No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo”.

Su posición le ha sumado un reto más en Hollywood, donde asegura que pese a tener éxito en algunas producciones; también se enfrenta a una desventaja significativa por ser latina.

Según explicó, esta razón le impide tener el poder de seleccionar los papeles que desea interpretar.

“No tengo el privilegio de poder elegir mis proyectos. Aún con los años que llevo en esta carrera, estoy a la espera de que alguien levante el teléfono y me llame en relación a los proyectos que voy a tener.

Tengo una desventaja por ser latina. No hay suficientes proyectos aún. Es algo de porcentaje”, agregó.