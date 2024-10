El Manchester United despide a Erik Ten Hag

El Manchester United ha anunciado este lunes la destitución de Erik Ten Hag como entrenador del primer equipo, después de la derrota sufrida el domingo contra el West Ham United, la cual dejó al club en una preocupante decimocuarta posición de la Premier League, con apenas once puntos tras nueve jornadas. Esta decisión marca el fin de la etapa de Ten Hag en Old Trafford, la cual comenzó en abril de 2022 y que, aunque prometía en sus primeros meses, terminó por diluirse entre resultados poco satisfactorios y problemas en la gestión del equipo.

Cuando Erik Ten Hag fue designado entrenador del United, el club y sus aficionados vieron en él a un técnico con una visión renovada, tras su exitoso paso por el Ajax. En su primera temporada, el neerlandés logró llevar al United a ganar la Copa de la Liga, lo que significó el primer título en cinco años para el club, y además consiguió levantar la FA Cup. Estos logros fueron suficientes para evitar su destitución al final de esa campaña, pese a que el equipo solo pudo terminar en la octava posición en la Premier League, su peor clasificación en años.

#PremierLeague | ❌ Se acabó la paciencia en el Manchester United, la directiva de los ‘Red Devils’ despidió al técnico neerlandés Erik Ten Hag tras el pésimo inicio de temporada. pic.twitter.com/7OAIFfFrAw — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 28, 2024

El “proyecto” Ten Hag nunca despegó

Sin embargo, la temporada actual ha comenzado de manera mucho más sombría. A pesar de contar con fichajes importantes y de prometer una mejora en el rendimiento, el United ha acumulado apenas once puntos de 27 posibles en la liga, situándose peligrosamente lejos de los puestos de Champions League y cerca de la zona de descenso. En Europa, el panorama no ha sido mejor, ya que el United aún no ha conseguido una victoria en sus tres primeros enfrentamientos en la Liga Europa, donde cayó derrotado ante Twente, Oporto y Fenerbahçe.

La situación se tornó insostenible luego de la derrota por 2-1 frente al West Ham, un resultado que evidenció los problemas del United para competir en un nivel acorde a sus expectativas. Esta derrota fue el séptimo partido consecutivo sin ganar y situó al equipo a doce puntos del líder de la Premier, el Manchester City, y a siete de la Champions League. La distancia con los principales rivales y la falta de mejoras en el desempeño fueron factores determinantes en la decisión del club.

Según el comunicado oficial del Manchester United: “Le estamos muy agradecidos a Erik por todo lo que ha hecho durante su tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en el futuro”. A pesar de estas palabras de agradecimiento, la realidad es que el club necesita urgentemente un cambio que le permita recuperar la senda del éxito.

Ante la salida de Ten Hag, el Manchester United ha decidido que el también neerlandés Ruud van Nistelrooy, quien hasta ahora había fungido como segundo entrenador, asumirá el cargo de forma interina mientras el club busca a un nuevo técnico para liderar el proyecto de manera definitiva. Van Nistelrooy, una figura legendaria en la historia del United, tendrá la difícil tarea de devolver la estabilidad y el espíritu competitivo a un equipo que parece haber perdido el rumbo.

El despido de Ten Hag, además de su impacto deportivo, supone un costo financiero considerable para el Manchester United, ya que el club deberá pagar al técnico neerlandés una indemnización de 16 millones de libras (aproximadamente 19 millones de euros).