Tribunal da luz verde a millonaria “lotería electoral” de Elon Musk

Un juez de Pensilvania dictó que la llamada ‘lotería’ diaria de un millón de dólares promovida por el magnate Elon Musk entre votantes registrados en apoyo al candidato presidencial republicano, Donald Trump, puede continuar hasta este martes, día de las elecciones.

La decisión fue dada por el juez Angelo Foglietta y se produce después de que el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, demandara hace una semana a Musk y a su comité de campaña, America PAC, por esta iniciativa.

Flogietta rechazó la demanda del fiscal para bloquear la lotería, que ha estado operando desde entonces, y no ofreció una explicación en su orden.

El fundador de Tesla y SpaceX causó polémica al prometer dar un millón de dólares diarios hasta el día de las elecciones a votantes registrados de siete estados clave que firmaran una petición de America PAC de respaldo a la libertad de expresión y el porte de armas.

El fiscal Krasner argumentó hoy que la iniciativa era ilegal en Pensilvania, pues la ley requiere que toda lotería sea operada por el estado, mientras que los abogados de Trump revelaron que realmente no se trataba de una lotería con premios aleatorios, como Musk pareció indicar.

El abogado de Musk, Chris Gober, dijo “no hay un premio que ganar” ya que los afortunados son “elegidos según su idoneidad para trabajar como portavoz de America PAC”, por lo que están “ganando” el dinero en una colaboración.

De hecho, Gober afirmó que ya sabían quiénes iban a ganar 1 millón de dólares hoy y mañana, y señaló que se trata de votantes registrados en Arizona y Míchigan, por lo que Pensilvania no se ve afectada.

Según medios internacionales, America PAC ha entregado 16 cheques de 1 millón de dólares y cuatro de ellos han sido para votantes registrados de Pensilvania.

Musk se ha involucrado en las últimas semanas en la campaña presidencial de Trump, participando en múltiples mítines y habiendo donado más de 130 millones de dólares a través de su propio comité de campaña.

Trump, por su parte, ha dicho que creará un puesto en el Gobierno para Musk dedicado a recortar drásticamente el gasto público.

“This election is the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve Democracy in America.”

