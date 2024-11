Famoso influencer apuesta US $1 millón a favor de Trump y promete regalar US $100 mil a sus seguidores

El famoso influencer Adin Ross le apostó US $1 millón a que el expresidente Donald Trump ganará las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. La noticia fue dada a conocer por el propio streamer a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), en la que también anunció un generoso sorteo de US $100 mil para sus seguidores.

De acuerdo con las probabilidades de la plataforma de apuestas Stake, en caso de que Trump gane, el retorno para Ross sería de aproximadamente US $1.66 millones.

Trump 2024. I put a million on the boss. I know he’s gonna secure it for America. The only presidential candidate that’s fit right for this country. 🇺🇸

I’ll be giving away $10,000 to 10 people who like this tweet and reply with a form of payment. ❤️ pic.twitter.com/TataVKwoTP

— adin (@adinross) November 5, 2024