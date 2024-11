Alertan por brote de bacteria aparentemente ligado a zanahorias en EE. UU.

Al menos una persona murió y 15 tuvieron que ser hospitalizadas a causa de un brote de la bacteria E. coli O121:H19, aparentemente vinculado a zanahorias orgánicas de marcas comercializadas en EE. UU., Puerto Rico y Canadá, según informó un organismo público estadounidense.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que hasta ahora se han registrado 39 casos en 18 estados de EE. UU. Los CDC, que están investigando este brote junto a funcionarios de salud pública, han pedido a la población que revise si tiene en sus neveras algunas de esas zanahorias ya retiradas de las tiendas.

E. Coli Outbreak: 39 people are sick in 18 states. Check your homes for recalled bagged organic carrots. Do not eat recalled carrots. Throw them away. Carrots currently on store shelves are not affected. See the notice for a full list of brands of carrots.https://t.co/lzD2Z1SEAw pic.twitter.com/dL4KpqmZr1

— CDC (@CDCgov) November 17, 2024