Estremecedor relato del exfutbolista Fredy Guarín

El internacional colombiano, Fredy Guarín , fue entrevistado recientemente por Caracol Televisión en el programa “ Los Informantes ” y ahí contó aspectos importantes de su vida. Como los excesos con el alcohol, mujeres, armas de fuego, droga, y el capítulo donde estuvo a punto de quitarse la vida.

“Empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo y empezó a hacer silencio el estadio. Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, reveló Fredy Guarín, quien creía que manejaba sin problema esa adicción y que, según él, era resultado de su “carga de conciencia”.

El consumo del alcohol no disminuye, y lo amplía hasta su casa. Situación que más adelante perdería su primer hogar. “Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”, recordó Guarín.

“Embriagado de alcohol, soberbia y ego”, redacta Caracol Televisión, al referirse que así llegó al equipo chino Shanghái Shenhua. Allí jugó, se compró su propio avión, invitó a sus amigos a grandes fiestas y se desbordaba con su adicción. Creía tener el control de su vida, pero su rutina era imparable: jugaba y tomaba, tomaba y jugaba.

Su desordenada vida lo llevó a perder su segunda pareja (Sara Uribe), y tras la pandemia del covid-19, durante el confinamiento estaba completamente sola en Brasil, donde su único compañero era el alcohol.

Fredy Guarín contó en la entrevista que llegó a tomar hasta 70 cervezas en una noche.

En medio de la desesperación, pudo haber perdido la vida. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme (por el balcón). Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, reveló sobre cómo se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia.