Guatemala ya conoce a su rival para las preliminares de la Copa Oro

Tras la conclusión de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre, se han definido los enfrentamientos para los preliminares de la Copa Oro 2025. La Selección Nacional de Guatemala buscará su clasificación a la máxima competición regional enfrentando a Guyana en una serie de ida y vuelta que se disputará en la Fecha FIFA de marzo de 2025.

Concacaf confirmó que 14 selecciones competirán en esta etapa preliminar. Los equipos fueron emparejados según el ranking de Concacaf del 20 de noviembre de 2024, donde la mejor selección clasificada enfrentará a la peor. En este caso, Guatemala, clasificada en la cuarta posición entre los participantes de los preliminares, enfrentará a Guyana, ubicada en el puesto 11 de esta lista.

