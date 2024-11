Deportivo Zacapa, el peor equipo del Apertura 2024

Ya había descendido, pero esas lagunas legales de nuestro futbol, le permitieron a un grupo de directivos disfrazar el retorno del Deportivo Zacapa a la Liga Guate Banrural. Lo hicieron contra el tiempo, cuando ya los equipos habían acaparado lo mejor del mercado de futbolistas, y con un plantel reducido en calidad formó la plantilla que debía dar batalla en el Torneo Apertura 2024.

Deportivo Zacapa, sus directivos, jugadores y afición vivieron un calvario a lo largo de la fase regular donde no habían conseguido un triunfo. La esperanza era este domingo cuando recibieron a Antigua G. F. C. Buscaban cerrar la fase regular con una victoria, pero la misma no ocurrió.

El Deportivo Zacapa fue el peor equipo de los 12 participantes en el torneo mayor del futbol guatemalteco. También fue el peor en condición de local, y el peor de los visitantes.

Este domingo, Antigua G. F. C. le ganó en condición de visitante 1-2, con doblete de goles del nacional Kevin Macareño, incluido uno de los goles más rápidos en la historia de los certámenes cortos. Fue el último clavo que se le puso al ataúd de los “Gallos”, que arrancarán el Clausura 2025 en la última casilla y será el principal equipo para el descenso de categoría.

Kevin Macareño hace el gol de Antigua GFC a los 8 segundos ante Zacapa. Merecía una narración más emotiva? pic.twitter.com/f4Hq9rjaHJ — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) November 24, 2024

Así fu el Apertura 2024

Para el Deportivo Zacapa este ha sido el peor campeonato de su historia. De 16 partidos no logró ganar. Termina la fase regular con cero victorias. Los únicos puntos conseguidos fueron gracias a seis empates.

Los “Gallos” zacapanecos ocuparon la posición 12 del Apertura 2024 con 6 puntos, producto de 6 empates, y perdieron 10 compromisos. Además, solo anotaron en 5 oportunidades, y recibieron 28 goles.

En la tabla como local, Deportivo Zacapa jugó 8 encuentros, donde empató 4 y perdió 4, siendo el último lugar. Como visitante, Zacapa también fue último lugar: Jugó 8 partidos, empató 2 y perdió 6.

Los seis empates de Zacapa, fueron: 0-0 ante Guastatoya de visita, 0-0 ante Cobán Imperial de local, 2-2 ante Achuapa de visita, 0-0 ante Marquense de local, 1-1 ante Guastatoya de local, y 0-0 ante Comunicaciones actuando en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales.