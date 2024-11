A David Bisbal se le rompe el pantalón en pleno concierto y muestra de más

David Bisbal se encontraba en pleno concierto en Buenos Aires, Argentina, cuando sufrió un imprevisto que lo dejó en shock por breves segundos.

Mientras realizaba unos pasos de baile arriba del escenario su pantalón se rompió dejando al descubierto su ropa interior a la altura de la entrepierna.

El artista ha hecho gala de su característico sentido del humor. Cuando ha visto sus pantalones de cuero rojo rasgados ha exclamado:

“¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero… Se me ha roto todo, macho”, dijo entre risas.