Congreso iniciará análisis tras aprobación de aumento para diputados

En las primeras horas de este miércoles 27 de noviembre, los diputados del Congreso aprobaron una enmienda para que la junta directiva haga las readecuaciones para mejorar los salarios y retribuciones de los legisladores, los cuales no deberán ser menores a los que recibe un magistrado de sala.

Con la medida aprobada por 87 de los 160 diputados, sus salarios pasarán de 29 mil quetzales mensuales a un monto no menor a 45 mil quetzales. Este aumento deberá ser financiado del presupuesto del Legislativo, que también fue aprobado esta madrugada por un monto de 1 mil 464 millones de quetzales.

Pese a tratarse de cargos de elección popular, los congresistas también avalaron que se les permita cobrar prestaciones laborales y una indemnización por sus cuatro años como servidores públicos.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, calificó de “inesperada” la propuesta de aumento salarial promovida por diputados de partidos como Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), mientras que los integrantes de la bancada oficialista votaron en contra de la iniciativa.

En ese contexto, el legislador explicó que dicha enmienda no estaba considerada, por lo que será enviada a la Dirección General para que se pueda hacer los análisis jurídico y presupuestario respectivo.

“Si ustedes prestaron atención y detalle de la enmienda aprobada, el pleno instruye a la junta directiva hacer las readecuaciones necesarias para cumplir este aumento. En la propuesta del presupuesto del Congreso no iba incluidos esos rubros, porque no fue una consideración de los integrantes de la junta directiva, no lo teníamos presupuestado, no lo teníamos considerado y, en consecuencia, en su mayoría no dimos el voto para su aprobación”, dijo.