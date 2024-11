Curruchiche espera “batalla jurídica” tras cancelación de Semilla

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se refirió este viernes 29 de noviembre a la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla que se dio tras una orden judicial, en seguimiento a investigaciones por un caso relacionado con supuestas anomalías en la creación de esa organización política.

Fue él mismo quien confirmó ayer durante la tarde que el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, había decretado tal cancelación y señaló que entre las bases tomadas en cuenta se encuentran las cuatro condenas emitidas en el marco de esta carpeta judicial.

En tanto, Semilla ya accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y a nivel de Salas para intentar dejar sin efecto esa decisión. También planteará una apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomando en cuenta que la Dirección General del Registro de Ciudadanos acató la orden y procedió a la cancelación.

Al ser consultado sobre lo que se espera en el marco de la situación de Semilla, Curruchiche indicó que espera una “batalla jurídica” de ahora en adelante durante los próximos meses e incluso años. Sin embargo, mantuvo firme su postura con respecto a la validez del fallo de Orellana porque considera que el caso contra Semilla está debidamente sustentado.

“Lo que se ha considerado siempre es el imperio de la ley. Nosotros hicimos un análisis legal, procesal, técnico jurídico de la integración de las normas como expliqué en su momento y esa fue la decisión que se tomó en cuanto a la cancelación de Semilla. Lógicamente me he podido enterar a través de los medios de comunicación que algunas personas no están de acuerdo con esta resolución, pero tienen todos los medios de impugnación para accionar”, expresó.

El fiscal recordó que el caso se encuentra bajo reserva y señaló que hay mucha información que se proporcionó a la FECI, misma que describió como “muy sensible”, por lo que expuso que no puede profundizar en la misma.

En tanto, enfatizó que la investigación está bien sustentada, científicamente y en los distintos ámbitos, por lo tanto, cree que cada una de las acciones que interpongan las personas más adelante tendrá que llegar a abordarse ante las instancias que corresponda. “Esperaríamos de hoy en adelante la batalla jurídica”, enfatizó.