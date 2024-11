Semilla anuncia acciones legales contra el juez Orellana

El partido político Movimiento Semilla anunció este viernes 29 de noviembre que prepara acciones legales contra el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, por considerar que pudo incurrir en actos anómalos al emitir resoluciones para suspender y posteriormente cancelar a la organización política.

La agrupación ha expresado en distintas ocasiones que un juez de esa instancia no debería tener participación en temas relacionados con el manejo de los partidos, ya que es una atribución específica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso las propias autoridades electorales se han sumado a ello al asegurar que este órgano es el único competente para iniciar procesos de cancelación de las agrupaciones políticas.

Sin embargo, ante la reciente resolución por medio de la cual Orellana ordena la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del Comité Pro Formación y del partido político, Semilla ya ha iniciado una ruta legal para intentar revertir tal situación.

La orden judicial llegó dos días después de que la bancada oficial lograra reformar en el Congreso la ley de delincuencia organizada para evitar justamente que esto ocurriera; sin embargo, fue justamente ayer que Orellana emitió la instrucción y la misma ya fue acatada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE.

“Intentamos que no sucediera con las acciones de amparo ayer en la Corte de Constitucionalidad y una Sala; sin embargo, no convocaron a pleno y no pudimos prevenirlo. Sabíamos que esta era una ruta y ya tenemos lista la apelación”, dijo al respecto el diputado oficialista, Samuel Pérez, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.