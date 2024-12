Carlo Ancelotti elogia la actitud de Mbappé

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no escatimó en elogios hacia Kylian Mbappé tras su gesto de ceder un penalti a Jude Bellingham en el partido contra el Getafe. Según el técnico italiano, esta acción no solo reflejó el altruismo del delantero francés, sino que también mostró su madurez y compromiso con el equipo. “Es un acto de responsabilidad y altruismo que valoramos muchísimo. Mbappé, posiblemente el talento más grande en el fútbol, demostró que prioriza al equipo sobre su protagonismo personal”, destacó Ancelotti en rueda de prensa.

El entrenador insistió en que la decisión de Mbappé no debe interpretarse como una muestra de inseguridad tras fallar un penalti en Anfield días antes, sino como un acto que enriquece al grupo. “Le engrandece. Estas acciones son signos de que estamos en el camino correcto como equipo”, añadió. Para Ancelotti, este tipo de gestos refuerzan la cohesión dentro del vestuario y consolidan el liderazgo de Mbappé en el terreno de juego.

⚪️🤝🏻 Ancelotti: “Mbappé leaving his penalty to Bellingham? Well, you can see he was not a coward”.

“We evaluate this gesture very highly. I like that, we like that. Kylian has been very generous”. pic.twitter.com/gpLjGPADs4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2024