Atalanta, nuevo líder en la Serie A antes de recibir al Real Madrid

El Atalanta terminó esta decimoquinta jornada de la Serie A como el nuevo líder del campeonato italiano que certifica así su gran momento justo antes de recibir en Bérgamo (norte) al Real Madrid en Liga de Campeones este martes.

El combinado que dirige el italiano Gian Piero Gasperini, con 34 puntos, es el equipo más regular en Italia y uno de los más en forma en Europa. Es el equipo que más goles lleva del campeonato, 38, y acumula racha de 9 jornadas de campeonato doméstico seguidas ganando.

No pierde la ‘Dea’ desde el pasado 24 de septiembre ante el Como 1907 del español Cesc Fàbregas. Desde ese momento, 14 partidos seguidos sin perder entre todas las competiciones.

Gran momento que, esta jornada, exhibió ante el Milan al ganar 2-1 en el Gewiss Stadium en el que este martes se medirá al Real Madrid con ganas de venganza tras la derrota en la Supercopa de Europa en agosto.

En Liga de Campeones, el Atalanta llega como 5º clasificado y está invicto, con 11 goles a favor y solo 1 en contra.

Nápoles se desinfla ante Lazio

El Nápoles sufrió este domingo la segunda derrota consecutiva en apenas cuatro días, ante el Lazio, que le tomó la medida para ganar tanto en Copa como en Serie A (0-1) y poner el campeonato doméstico italiano patas arriba, con el Atalanta como nuevo líder de la tabla.

De jueves a domingo, el Nápoles quedó eliminado de la Copa Italia y cedió el liderato de la Serie A. Dos derrotas ante el Lazio, una en el Olímpico de Roma y otra en el Diego Armando Maradona, que fueron devastadoras para el equipo de Antonio Conte, hasta ahora el más sólido de la temporada.

No jugar competiciones europeas le colocó en una situación privilegiada respecto al resto de contendientes. Llegaba más fresco a los partidos. Aún así, Conte dejó el duelo de Copa a los suplentes y apostó por poner el once de gala en liga. Rotaciones que, en realidad, no le sirvieron ante un Lazio tan serio como este de Paolo Baroni.

*Información EFE