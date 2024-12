Modelo de OnlyFans no lamenta su reto sexual: busca romper el récord de estar con 1,000 hombres

Lily Phillips, modelo de OnlyFans, narró su experiencia al participar en una maratón sexual con 100 hombres en un solo día. Aunque su desafío ha desatado críticas y preocupación, Phillips declaró recientemente que no se arrepiente de su decisión.

Además, destacó que se encuentra afinando detalles para romper el récord mundial de encuentros sexuales, establecido en 2004 por Lisa Sparks con 919 hombres en 24 horas. En el documental “I Slept With 100 Men in One Day”, producido por el youtuber Josh Pieters, la creadora de contenido para adultos se había mostrado vulnerable al narrar las implicaciones físicas y emocionales de su inusual reto.

Durante una entrevista, se le vio romper en llanto al describir cómo la presión y el agotamiento la afectaron durante la experiencia.

“No es para chicas débiles. Si soy honesta, fue difícil”, confesó entre lágrimas, agregando que hacia el encuentro número 30 comenzó a sentirse “robótica”.

Además, afirmó que se desconectó emocionalmente. “De los 100 encuentros, apenas puedo recordar entre cinco y diez hombres”, agregó. No obstante, luego la joven apareció en sus redes sociales con el anuncio de su siguiente desafío.

La meta que reiteró al hablar con el Daily Mail: “Quiero ser la primera persona en estar con 1.000 chicos en un día”.

El nuevo reto de Lily Phillips

Phillips dijo que planea alcanzar ese objetivo en enero de 2025 y calificó el evento anterior como un “entrenamiento” para su próximo intento. Comparó el proceso con una carrera deportiva, explicando que la práctica previa era equivalente a “correr un 10K antes de un maratón”.

En una nueva entrevista con TMZ, la estrella de OnlyFans reiteró que no se arrepiente de nada, pero admitió que fue un día “muy estresante” e “intenso”. La experiencia, sin embargo, la ha llevado a plantearse algunos cambios logísticos para evitar los errores que surgieron en su intento previo.