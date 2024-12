Juego mecánico de feria se desploma a 55 metros de altura y deja 13 heridos

Un juego mecánico en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, sufrió un trágico accidente cuando se desplomó desde más de 55 metros de altura, dejando al menos 13 personas heridas, dos de ellas con lesiones graves. El incidente ocurrió en una atracción conocida como “sillas voladoras”, en la que varias personas quedaron colgando de las canastillas tras el fallo de la estructura.

Según los informes, el accidente tuvo lugar en la Centenary Square de Birmingham, donde los equipos de emergencia fueron rápidamente desplegados para atender la situación. Un portavoz del servicio de bomberos local explicó que el juego, mientras estaba en funcionamiento, colapsó de manera repentina. “Este accidente involucró una atracción de feria que falló y se estrelló. La atracción cayó al nivel del suelo mientras estaba en funcionamiento”, indicó el portavoz.

West Midlands Fire services said the ride ‘dropped to ground level whilst in operation.’ One person taken to hospital @gmb pic.twitter.com/ynsOXr7Usn

The mangled chains of the failed Christmas fairground ride in Centenary Square, Birmingham city centre, that crashed earlier tonight.

El Servicio de Ambulancias de West Midlands atendió a las víctimas, con un total de 13 personas lesionadas. De estas, dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Universitario Metropolitano de Midland debido a las graves heridas sufridas. El personal de emergencia las consideró en estado grave, aunque no se ha revelado información adicional sobre su condición. “Al llegar, los equipos encontraron 13 pacientes”, declaró un portavoz del servicio de ambulancias.

En medio de la conmoción, las autoridades locales informaron sobre la detención de dos personas, quienes aparentemente operaban el juego mecánico en el momento del accidente. La policía de Birmingham, que está trabajando en conjunto con el Departamento de Salud y Seguridad, ha solicitado a quienes hayan grabado el incidente que entreguen las imágenes para ayudar en la investigación.

#LATEST: A Christmas fairground has been sealed off after a ride ‘failed and crashed’ tonight, with two women rushed to hospital and 11 others injured in the horror incident.

Police and paramedics hurried to the scene at Centenary Square, near the library in Birmingham at 7.30pm… pic.twitter.com/n7JfsxZXlj

— upuknews (@upuknews1) December 13, 2024