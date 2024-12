VIDEOS: Terremoto de magnitud 7.3 causa destrozos en la capital de Vanuatu

Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este martes 17 de diciembre Port Vila, capital de Vanuatu, causando destrozos y cortes de comunicación, mientras equipos de rescate buscan a posibles víctimas mortales entre los escombros.

El sismo ocurrió a las 12:47 horas (locales) y tuvo su epicentro unos 30 kilómetros al oeste de la capital de Vanuatu. El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) informó que se registró a una profundidad de 57,1 kilómetros bajo el lecho marino. Por su parte, el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) elevó la magnitud del terremoto a 7,4.

Dan McGarry, periodista en Vanuatu, dijo a EFE que las autoridades policiales en Port Vila le informaron de la muerte de una persona y que él mismo vio, poco después del temblor, varios heridos, entre ellos tres “graves“.

CCTV footage of 7.4 Earthquake in Port Vila, Vanuatu December 17, 2024 #earthquake #Vanuatu #terremoto #sismo pic.twitter.com/0MJWyhepga

Por su parte, la jefa de delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja en el Pacífico, Katie Greenwood, señaló que hay al menos seis fallecidos y muchos heridos, y que la comunicación con los equipos sobre el terreno se ve afectada por las interrupciones en los servicios de comunicación. Se desconoce, de momento, el número preciso de víctimas.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en su cuenta de X que ha desplegado un equipo sobre el terreno que asiste al Hospital Vila Central y al Ministerio de Salud en las acciones de emergencia.

“El terremoto fue extremadamente violento, tuve solo tiempo de coger a mi hijo del brazo y salir al garaje, pero nos caímos al suelo al tratar de agarrar a mi mujer“, dijo a EFE Stéphane Rivier, testigo del sismo, al cual le siguieron otras dos réplicas, de 5,5 y 5,4, respectivamente, según el USGS.

Varias embajadas informaron de daños en sus edificios en Vanuatu. La Embajada de EE. UU. publicó un comunicado en el que afirma que su edificio en Port Vila ha sufrido “daños considerables” y que “está cerrada” hasta próximo aviso. Posteriormente, publicó otro comunicado en el que afirmó que todo su personal de la legación se encuentra a salvo.

El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, indicó por su parte que su legación en la capital, que comparte espacio con la de EE. UU., Francia y Reino Unido, ha sufrido “daños significativos“.

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia.

In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside.

The island has suffered massive damage.

Pray for the victims and their families.

🙏🏼 pic.twitter.com/iwZ338kYYm

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 17, 2024