Continúa polémica por citación del Congreso al magistrado de conciencia - Emisoras Unidas

El vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, dijo ayer que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, es un empleado del Congreso y, por lo tanto debe presentarse al Congreso para rendir cuentas de sus actos.

Por su parte, el magistrado de conciencia señaló que a las claras se nota que el vocero desconoce el contenido de la Constitución, porque el Procurador es un comisionado del Legislativo, no su empleado.

Ambos fueron contactados por la vía telefónica por el programa A Primera Hora para analizar sus comentarios.

Heinz Heimann

¿Le parece que el PDH es empleado del Congreso?

Como organismo Ejecutivo somos respetuosos de la independencia de poderes. Al mencionar al PDH, lo que digo es que es un empleado del Estado y debe rendir cuentas a la población representada en el Congreso.

¿Hay alguna tensión entre la Presidencia y el PDH?

Ninguna. Son actividades independientes. El PDH debe hacer su trabajo, que es velar porque en Guatemala se respeten los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

¿Debería el PDH asistir al Congreso?

De enero a la fecha, el Congreso ha girado 500 citaciones a ministros y secretarios de Estado y éstos han asistido para rendir cuentas. Hay ministros que están con alrededor de 80 citaciones.

El Procurador no debería tener ningún impedimento para rendir cuentas a la población.

El Presidente dijo hace algunos días: “¿Hay alguien que defienda los DDHH en Guatemala?”

Hay temas en donde los derechos humanos se han violado y ha habido pocas acciones, como en el caso del niño que falleció por bloqueos de carreteras el año pasado.

Ayer en quiche algunos transportistas impulsaron otro bloqueo y se restringen los derechos de los guatemaltecos, y hasta la vida ha llegado a costar, sin dejar por un lado las pérdidas económicas. Un PDH debe procurar por las grandes mayorías.

Jordán Rodas

¿Qué diferencia hay entre ir a la Comisión de DDHH y al Congreso como tal?

Pasa por el respeto a la legalidad. El artículo 32 de la Constitución explica la razón de no llegar cuando no se explica la razón de la citación. Hay que aclarar que el amparo otorgado por la CC, no lo pedí yo.

Mañana sí llegaré a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a las 10 de la mañana, porque sí cumple con los requisitos legales.

Lo señalan de practicar el activismo de izquierda

Es un discurso que se vende fácil. El Procurador defiende los DDHH en general. No tenemos que caer en esa cuenta falaz de izquierda o de derecha.

El diputado Fernando Linares dice que lo van a volver a citar

Es su punto de vista. El respeto a la libertad de todas las personas. Si cumplen con las cuestiones legales, no hay problema. El asunto es que tienen que aprender a seguir los procedimientos.

En relación con esos posicionamientos José Garavito, de Guatemala Inmortal y Mynor Álvarado, del Grupo de apoyo Mutuó, señalaron:

José Garavito

Yo le doy crédito a las declaraciones del vocero Heinz Hiemann. No es una falta de respeto, no al caso de la prensa cuando dijo que se manipula la información, sino al caso del PDH. Él quiere decir, que si el Congreso lo nombró, le debe lealtad al Congreso, al puesto, al pueblo.

El artículo 168 de la Constitución establece que los funcionarios tienen que llegar al Congreso a explicar el funcionamiento de los puestos que están ejerciendo.

Mynor Alvarado

Todos nos merecemos respeto. El vocero falta al respeto a la Prensa, cuando su función es trasladar información del Presidente que haga un comentario de que la Prensa solo se lleva y trae información.

Trata de una forma peyorativa al PDH al nombrarlo empleado del Congreso, cuando todos los empleados públicos son empleados del pueblo. Parece que no ha leído la Constitución para que conozca cuáles son las funciones del PDH.

El artículo 274 de la Constitución establece que el PDH se relacionará con el Congreso a través de la Comisión de DDHH, no de la Junta Directiva. Además, hay que tomar en cuenta que todos los meses de enero, en su segunda quincena, tiene que entregar un informe de trabajo.