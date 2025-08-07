Municipal empata en casa ante Sporting San Miguelito

Municipal vivió una noche de altas y bajas emociones durante la jornada de este jueves 7 de agosto de 2025, que significó un día histórico para el "Mimado de la Afición" ya que por vez primera disputó un partido nocturno en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Asimismo, firmó su primer compromiso internacional de forma oficial en su escenario deportivo.
Esta noche se jugó en el estadio El Trébol el duelo correspondiente por la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf (grupo B) entre Municipal de Guatemala y el Sporting San Miguelito de Panamá. Los "Rojos" buscaban el primer triunfo de esta nueva edición de Copa Centroamericana y que pudiera darle un subliderato en el grupo, aunque también podía aspirar al liderato, pero para ello debía golear.
Tras una previa llena de magia, donde hubo inauguración del alumbrado eléctrico led en el estadio, un show de luces pirotécnicas, un espectáculo especial en la grada con los aficionados, música, Municipal encaró el juego en busca del triunfo.
Se jugaba el segundo minuto de partido y hubo un tiro libre a favor de Sporting San Miguelito, tras la ejecución de Yair Jaén, apareció un cabezazo al primer palo de Martín Ruíz y de esa forma abrir el marcador a favor del conjunto visitante.
Municipal tardó mucho en reaccionar, aunque no haya generado muchas ocasiones de gol, apareció la jugada que terminó dándoles el empate. Era el minuto 31 y desde la banda de la derecha hubo su pase filtrado al área grande, ahí el esférico quedó suelto y tras un mal rechace del panameño Jordán Girón, Cristian Hernández tomó el esférico y asistió a Rodrigo Saravia para el 1-1.
Municipal sigue sin ganar
El técnico nicaragüense de Municipal, Mario Acevedo, regresó al segundo tiempo con una variante por alguna molestia de John Méndez. Su puesto lo ocupó José Carlos Martínez.
Pero llegando al 65 la historia no le cambiaba a Municipal, que hasta el momento no se le ve un cambio tan significativo desde la llegada de su nuevo cuerpo técnico.
Al 70, Rudy Muñoz cobró un tiro de esquina y el cabezazo fue de José Carlos Martínez enviando la pelota ajustadita al paral del portero visitante.
Municipal empleaba más cambios: Yasnier Matos y Davis Contreras por Saravia y Hernández, pero el tiempo se le iba terminando.
Al 90+4, Yasniel Matos tuvo en su cabeza el gol del triunfo, pero su remate fue atajado a una mano por el meta Marcos de León, quien fue la gran figura para los visitantes.
Tras dos presentaciones, Municipal no conoce victoria en Copa Centroamericana 2025 ya que igualó 1-1 ante Diriangén en Nicaragua y 1-1 ante Sporting San Miguelito en Guatemala.
Los "Rojos" son terceros con dos puntos y se están poniendo en peligro su clasificación a cuartos de final, ya que las dos últimas presentaciones son ante los fuertes clubes: Recibir a Real España y visitar a Herediano en Costa Rica.