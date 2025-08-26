 Xelajú busca liderato general de Copa Centroamericana 2025
Deportes

Xelajú busca liderato general de Copa Centroamericana 2025

El cuadro quetzalteco que dirige Amarini Villatoro tiene la posibilidad de ser el mejor de los 20 clubes durante la fase regular.

Xelajú busca el primer lugar de la tabla de los cuartofinalistas
Xelajú busca el primer lugar de la tabla de los cuartofinalistas / FOTO: EFE

Este miércoles a las 20:00 horas en el estadio nacional de Honduras, Chelato Uclés, Xelajú Mario Camposeco del guatemalteco Amarini Villatoro buscará un triunfo ante el Olimpia del uruguayo Eduardo Espinel, victoria que le permita a los quetzaltecos saltar a la primera posición de una tabla general de competencia y que le sirva para enfrentar al más débil en la fase de cuartos de final.

Xelajú M. C. consiguió de forma anticipada el boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, y de antemano tiene asegurada la posibilidad de avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ya sea consiguiendo el boleto a semifinales del actual certamen centroamericano o vía play-in.

Pero el gran momento que viven los quetzaltecos los pone con otros dos objetivos: Primero, pasar como líder del grupo D, para ello necesita ganar o empatar; segundo, terminar como el primer lugar de los ocho clasificados a cuartos de final, para conseguirlo debería ganar y esperar que Plaza Amador no golee en la última fecha.

Por la supremacía

El grupo D de la Copa Centroamericana 2025 se define este miércoles a las 20:00 horas cuando Olimpia, segundo lugar con 7 puntos, reciba al líder Xelajú, que llega a Honduras con 9 unidades. A la misma hora, pero en Nicaragua, el Real Estelí recibe al Alianza.

Para los "Superchivos" un triunfo o empate significará ganar el grupo D. Una derrota los hará ir a cuartos de final posicionados como segundo lugar.

Pero también está en juego su posición en la tabla general de los cuartofinalistas. Es de recordar que finalizada la fase de grupos, los ocho clasificados a cuartos de final serán ordenados, por puntos, del primero al cuarto aquellos que hayan resultado ganadores de grupo y del quinto al octavo los segundos lugares.

Ya con la tabla general, las series se determinarán así: Primero-octavo, segundo-séptimo, tercero-sexto y cuarto-quinto.

En ese sentido, Xelajú y Plaza Amador, ambos con 9 puntos, parten la jornada como favoritos ya que un triunfo hará que lleguen a 12 unidades y ahí por diferencia de gol se definirá quién es el líder absoluto. La diferencia de gol actual es +8 para Xela y +4 para Plaza, por lo que los de Amarini Villatoro tienen grandes posibilidades de ser los líderes generales si ganan mañana.

Un empate también podría darles a los quetzaltecos el primer lugar, aunque acá ya se juega con una serie de combinaciones, y lo primero sería que Plaza Amador pierda para que Xela llega a 10 puntos y Plaza a 9. Además, victorias de Sporting San Miguelito y Motagua haría que estos lleguen a 10 puntos e igualar a Xelajú, pero la diferencia de gol siempre favorecería a los representantes del futbol guatemalteco.

