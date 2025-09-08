Hinchas panameños no tienen piedad con Guatemala

La afición de Panamá se hizo sentir este lunes en las afueras del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la selección canalera recibirá a Guatemala en la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Cuando juega la Sele, no solo entra el equipo al campo... entra todo un país", comentó un aficionado a un medio televisivo panameño, reflejando la pasión que los seguidores muestran cada vez que su equipo disputa un partido decisivo.
Entre pasión y confianza
Previo al pitazo inicial, la mayoría de los hinchas expresaron su confianza en una victoria contundente para Panamá. Muchos jóvenes pronosticaron una goleada, con resultados que oscilaron entre 3-0 y 4-0. Algunos señalaron que un marcador más ajustado, como 1-0 o 2-1, también sería posible, aunque la expectativa general favorece al combinado local.
Entre los seguidores se encontraba un guatemalteco, quien afirmó que la selección de su país llega motivada y con la intención de dar un golpe de autoridad en la región. Según su perspectiva, Guatemala podría lograr un triunfo estrecho, con un marcador de 1-0, aunque reconoció la presión que representa enfrentar a Panamá como visitante.
El encuentro entre Panamá y Guatemala está programado para iniciar a las 19:30 horas locales en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá. Este partido forma parte de la tercera ronda de las Eliminatorias de Concacaf hacia la Copa del Mundo 2026, y ambos equipos buscan sumar puntos clave para mantener sus aspiraciones de clasificación.
Se espera que el estadio registre un ambiente vibrante, con un despliegue de seguridad y un acompañamiento masivo de la afición local, mientras los guatemaltecos intentan sorprender a domicilio y consolidar su posición en la tabla de clasificación.