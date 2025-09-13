Luis Enrique dirigirá al PSG pese a su reciente operación

Luis Enrique Martínez, actual entrenador del París Saint-Germain, afronta un nuevo reto personal y profesional tras sufrir un accidente de bicicleta el pasado 5 de septiembre que le obligó a ser operado de la clavícula. Pese a este contratiempo, el técnico español compareció ante la prensa con una actitud positiva y confirmó que estará en el banquillo en el próximo compromiso liguero frente al Lens, demostrando su compromiso y fortaleza.
Durante la rueda de prensa, se presentó con el brazo izquierdo en cabestrillo y el cabello visiblemente más corto, pero con la misma energía que le caracteriza. "Cada vez que me pasa algo negativo en mi vida, intento ver lo que hay de positivo", señaló el asturiano, transmitiendo confianza y resiliencia a sus jugadores y seguidores.
Luis Enrique compareció con un cabestrillo
El exentrenador del Barcelona y de la selección española fue asistido inicialmente por los servicios de emergencia en Francia y posteriormente viajó a España, donde se sometió a la operación. Ahora, recuperándose de la intervención, no quiere perderse los partidos decisivos, y ha confirmado que también estará en el Parque de los Príncipes el miércoles 17 de septiembre para el debut en la Champions contra el Atalanta.
Luis Enrique, que colgó las botas en 2004 tras una destacada carrera en el Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona, se ha convertido en un apasionado del ciclismo, disciplina en la que incluso ha participado en competiciones internacionales de montaña. Esta pasión fue la que lo llevó al accidente, pero lejos de verlo como un obstáculo, el entrenador lo toma como una experiencia más para fortalecer su carácter y seguir al mando de un PSG que aspira a mantener su protagonismo en Europa.