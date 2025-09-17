 Ciclista francés arrestado en Rusia
Ciclista francés arrestado en Rusia mientras intentaba batir un récord mundial

El francés Sofiane Sehili, que recorría más de 17 mil kilómetros para batir un récord, fue arrestado en Rusia por ingresar al país de forma supuestamente ilegal.

Ciclista francés arrestado en Rusia mientras intentaba batir un récord mundial
Ciclista francés arrestado en Rusia mientras intentaba batir un récord mundial / FOTO: instagram @sofianeshl

Un ciclista francés que intentaba batir un récord mundial al cruzar Eurasia en el menor tiempo posible fue arrestado en el Lejano Oriente ruso por presuntamente cruzar ilegalmente la frontera de Rusia. Las autoridades de la región de Primorie informaron que Sofiane Sehili fue detenido y que el Tribunal de Distrito de Uzzuriysk le impuso prisión preventiva hasta el 4 de octubre, mientras se aclaran las circunstancias de su ingreso al país. La noticia se conoció inicialmente tras la desaparición del deportista, quien mantenía activa su presencia en redes sociales documentando diariamente su travesía.

Sehili había comenzado su ambicioso recorrido en Lisboa, con la meta de llegar a Vladivostok, en Rusia, tras atravesar más de 17 países y recorrer aproximadamente 17.000 kilómetros en poco más de 60 días. Su ruta ya había incluido naciones como China, Mongolia y Kazajistán, y se esperaba que cruzara Rusia desde Georgia antes de llegar a la frontera con China. Sin embargo, las autoridades rusas indicaron que el ciclista podría haber ingresado en un puesto fronterizo incorrecto o haber optado por cruzar de manera ilegal a través de un área boscosa.

Rusia arrestó al ciclista "por presuntamente cruzar la ilegalmente la frontera"

Las condiciones de detención de Sehili han sido aclaradas por Vladímir Naidin, presidente de la comisión de bienestar de presos de la región, quien señaló que el ciclista se encuentra en una celda luminosa para dos personas, equipada con lo necesario, incluido un televisor, y que no presenta problemas de salud. Asimismo, se contactó con su esposa para informarle sobre el estado del deportista, confirmando que se encuentra bien a pesar de la situación.

El arresto de Sehili ha generado gran interés mediático internacional, especialmente en Francia, donde medios como Le Monde dieron cobertura a su desaparición y detención. Su caso pone en evidencia los desafíos legales y logísticos que enfrentan los atletas que realizan travesías extremas a través de múltiples fronteras internacionales, recordando la importancia de cumplir con las normativas locales para evitar incidentes que puedan poner en riesgo tanto la seguridad como los objetivos deportivos de los participantes.

