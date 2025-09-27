 Resultado Municipal vs. Achuapa - Jornada 12 Apertura 2025
Deportes

Municipal golea a Achuapa y se afianza en el liderato del Apertura 2025

Los rojos vencieron 3-0 a Achuapa en El Trébol y se afianzan como líderes invictos del Apertura 2025. Con goles de Barrientos, Matos y Contreras, Municipal llega a 26 puntos y mantiene su gran momento.

Celebración de Municipal ante Achuapa - Alex Meoño
Celebración de Municipal ante Achuapa / FOTO: Alex Meoño

Municipal sigue demostrando por qué es considerado el equipo más sólido del Torneo Apertura 2025 del futbol guatemalteco. En el estadio El Trébol, los rojos dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo derrotaron con autoridad 3-0 a Achuapa, un resultado que refuerza su condición de líderes invictos en el certamen. La escuadra capitalina se mantiene firme en la cima, mostrando regularidad y carácter competitivo a pesar de las bajas que presenta en su plantel.

El marcador se abrió en el minuto 30 gracias a un gol de Rudy Barrientos, quien definió tras una jugada colectiva de alta precisión. Apenas iniciando la segunda mitad, en el minuto 47, Yasnier Matos amplió la ventaja con una anotación que dejó sin opciones al conjunto visitante; cerca de finalizar el partido el panameño Davis Contreras sentenció el juego con un gol de cabeza (83') tras una serie de rebotes dentro del área.

Municipal se afianza en la cima del campeonato

A pesar de contar con jugadores lesionados y otros convocados a la Selección Nacional, el equipo rojo no ha bajado el ritmo y mantiene su invicto en el torneo. Con este triunfo, Municipal llegó a 26 puntos tras 12 jornadas, producto de siete victorias y cinco empates. Los dirigidos por Acevedo no solo son el único club que aún no conoce la derrota en el Apertura 2025, sino que también ostentan el título de equipo más goleador del campeonato y se colocan entre las mejores defensas. 

En la próxima fecha, Municipal afrontará un reto especial cuando visite a Aurora FC en un duelo que promete ser vibrante. Este enfrentamiento será un nuevo capítulo de uno de los clásicos históricos del balompié guatemalteco, ahora con un Aurora que ha regresado a la Liga Nacional tras 20 años en la categoría de ascenso. Los aurinegros llegan con aspiraciones de meterse en la pelea por los primeros lugares, mientras que los rojos buscarán prolongar su invicto. Cabe recordar que en la jornada 2 de este mismo torneo, Municipal se impuso 2-1, por lo que el choque tendrá tintes de revancha y un atractivo especial para la afición.

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 / Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos | Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos / Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos | Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos / Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos | Alex Meoño

Celebración de Rudy Barrientos / Alex Meoño

Celebración de Municipal ante Achuapa | Alex Meoño

Celebración de Municipal ante Achuapa / Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Yasnier Matos | Alex Meoño

Celebración de Yasnier Matos / Alex Meoño

Celebración de Yasnier Matos | Alex Meoño

Celebración de Yasnier Matos / Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Achuapa por la jornada 12 del Apertura 2025 / Alex Meoño

Posiciones

Standings provided by Sofascore

