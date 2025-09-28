 Guastatoya se despide de su vicepresidente Norman Orellana
Guastatoya se despide de su vicepresidente Norman Orellana

En una tarde/noche especial, el "Pecho Amarillo" derrota al Aurora y está cerca de salir del sótano de la tabla de posiciones.

Plantel de Deportivo Guastatoya se despide de su vicepresidente Norman Orellana
Plantel de Deportivo Guastatoya se despide de su vicepresidente Norman Orellana / FOTO: Guastatoya

Previo al partido entre el Deportivo Guastatoya y el Aurora F. C., correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, los jugadores locales le rindieron un sentido homenaje a Norman Orellana, el vicepresidente de la institución que fue asesinado esta semana en Guastatoya, El Progreso.

Con una manta, que mostró a Norman Orellana vistiendo la camisola del Guastatoya y con la leyenda: "Hoy la gran familia Pecho Amarillo viste sus colores de luto. Con profundo dolor despedimos a Norman Orellana".

Asimismo, la manta decía: "Aunque hoy su voz se ha silenciado, su recuerdo perdurará en la historia de nuestro club".

Junto a ello, los integrantes del plantel y otras personas ligadas a la institución guastatoyana portaron globos de color blanco, los cuales fueron soltados al cielo en memoria del dirigente, haciendo de las imágenes un emotivo homenaje póstumo.    

El hecho violento que le quitó la vida a Norman Orellana ocurrió en el barrio El Golfo, en Guastatoya, El Progreso, según confirmaron los Bomberos Voluntarios el pasado martes 23 de septiembre. De acuerdo con los socorristas, el ataque armado fue tan grave que, al momento de su llegada, Orellana ya había perdido la vida debido a las múltiples heridas de bala.

Las autoridades no dieron detalles sobre los responsables ni el móvil del crimen, por lo que la investigación continúa abierta y genera preocupación en la comunidad local.

Triunfo de Guastatoya

Ya en el partido, el Deportivo Guastatoya sorprendió al Aurora y le derrotó con marcador de 3-1 en el estadio David Cordón Hichos, sumando así su segundo triunfo del campeonato y los dos han sido gracias a Pablo Centrone.

Víctor Ávalos tuvo un arranque extraordinario ya que a los minutos 1 y 27 hizo los goles que adelantaban al cuadro guastatoyano. Luego, antes de terminar la primera parte, José Almanza (43) hacía la goleada de 3-0.

Aurora reaccionó en el segundo tiempo, y con goles de Eddie Ibargüen (48) y Carlos Monterroso (70) lograba acercarse al empate con un 3-2 y con 20 minutos por delante.

Al final del duelo, Aurora no logró igualar, y Guastatoya suma un segundo triunfo en competencia.

Guastatoya llega a 8 puntos y queda a 3 de darle alcance a Comunicaciones y Marquense (ambos con 11 unidades), aunque a los "Leones" les hace falta un partido el cual fue reprogramado ante el campeón nacional.

