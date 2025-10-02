Argentina clasifica a octavos de final del Mundial Sub-20

Argentina venció el miércoles por 4-1 a Australia en el Mundial Sub-20 de Chile para sumar su segundo triunfo en Valparaíso, y sellar su pase a los octavos de final en el grupo D que lidera con seis puntos, mientras que los "Socceroos" últimos, sin puntos, se quedaron casi sin opciones.
La "Albiceleste" se fue arriba en el marcador con goles de Alejo Sarco, al minuto 3, y de Tomás Pérez al 45. Los australianos descontaron con Daniel Bennie en el 69, mientras que Ian Subiabre y Santino Andino completaron la cuenta argentina en los últimos minutos del descuento.
En la última jornada del grupo D, el próximo sábado, Argentina se medirá con Italia y Australia se enfrentará con Cuba.
La goleada
Guiados por su goleador Sarco, quien había marcado un doblete en el debut ante Cuba, la "Albiceleste" comenzó su camino a la victoria en el minuto 3, con el tercer tanto en el certamen del delantero ficha del alemán Bayer Leverkusen.
Tomás Pérez, formado en Newell's y que juega de pivote en la segunda portuguesa, convirtió sobre el final del primer tiempo con una internación en el área para definir un pase del canterano de Vélez Maher Carrizo.
Aunque Argentina controló el juego y la posesión, los australianos convirtieron al minuto 69 con el lateral Daniel Bennie, quien definió a puerta vacía tras un error en la salida del portero Santino Barbi.
El seleccionador argentino Diego Placente hizo entrar en el segundo tiempo a la figura de River Plate Ian Subiabre, quien ante Cuba también marcó un tanto entrando de suplente, y ante los australianos puso el 3-1 a los 93.
En una ráfaga final, con el rival agotado, el delantero de Godoy Cruz Santino Andino cerró el marcador en el 95.
Marruecos complica a Brasil
Marruecos, en otro ejercicio de velocidad, selló ayer con una fecha de anticipación su paso a los octavos de final del Mundial sub-20 al enlazar su segunda victoria en el grupo C, esta vez por 1-2 sobre Brasil, que yace en el tercer puesto con un punto, misma renta de la colista España.
La "Canarinha" y la "Roja" decidirán su suerte en el torneo este sábado. España, que perdió en el debut con Marruecos, ayer igualó 2-2 con México, segundo clasificado con 2 enteros.
En la tercera y última jornada, Marruecos, ya sin aparentes presiones, chocará este sábado contra México, que necesita sumar para asegurar su clasificación.
Y al mismo tiempo brasileños y españoles jugarán, como si no hubiera mañana por una victoria que los deje, como mínimo, como uno de los cuatro mejores terceros de la primera fase.
*Información EFE.