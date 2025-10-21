Sub-17 de Guatemala conoce rivales de Clasificatorias 2026

Concacaf realizó el sorteo oficial de las Clasificatorias Sub-17 Concacaf 2026, la competencia clasificatoria regional para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, donde Guatemala conoció a sus rivales. El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en seis países, una de esas sedes en Guatemala, e incluirá la participación de 34 selecciones.
La competencia seguirá el mismo formato introducido en la edición de 2025, con una única ronda. Los equipos participantes se dividirán en ocho grupos y cada equipo se enfrentará a todos los demás de su grupo una sola vez. Al finalizar la fase de grupos de formato todos contra todos, los ocho primeros de cada grupo se clasifican para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.
Los ocho grupos son los siguientes:
- Grupo A: México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín y Sint Maarten
- Grupo B: Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica
- Grupo C: Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada
- Grupo D: Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos
- Grupo E: Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas
- Grupo F: El Salvador, Curazao, Cuba, Belice
- Grupo G: Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán
- Grupo H: Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam
Confirmadas las seis sedes
- Honduras
- San Vicente y las Granadinas
- Panamá
- Trinidad y Tobago
- Costa Rica
- Guatemala
Guatemala 2026: Calendarios de juego
|No.
|Fechas
|Partido
|Jornada 1
|Jueves 5 de febrero 2026
|Haití-Granada
|Jornada 1
|Jueves 5 de febrero 2026
|Guatemala-Antigua y Barbuda
|Jornada 2
|Sábado 7 de febrero 2026
|Antigua y Barbuda-Haití
|Jornada 2
|Sábado 7 de febrero 2026
|Granada-Guatemala
|Jornada 3
|Martes 10 de febrero 2026
|Antigua y Barbuda-Granada
|Jornada 3
|Martes 10 de febrero 2026
|Haití-Guatemala
Ocho ganadores de grupo se clasificarán para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026
En la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17 Concacaf, disputadas bajo el mismo formato, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos encabezaron sus respectivos grupos para asegurar la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.
La Selección Nacional de Guatemala falló este año en casa cuando se buscaba un boleto a su primer Mundial juvenil en esta división.