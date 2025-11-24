Apertura 2025: Jornada 21 ha sido la más goleadora

La jornada 21 del Apertura 2025 dejó una marca difícil de ignorar: se convirtió en la fecha más goleadora de todo el torneo. Durante el fin de semana pasado, los aficionados disfrutaron de una lluvia de tantos que revitalizó la emoción de un campeonato que está a solo una jornada de concluir su fase regular. Con seis partidos disputados y un total de 24 goles, esta fecha superó con creces el promedio habitual, consolidándose como la más vibrante en lo que va del certamen.
El duelo más espectacular se vivió entre Mixco y Achuapa, un enfrentamiento que terminó con un contundente 5-1 a favor del cuadro chicharronero. Este partido, además de aportar seis anotaciones al acumulado de la jornada, destacó por la superioridad ofensiva de Mixco, que aprovechó cada oportunidad para imponerse de manera categórica. En contraste, el encuentro entre Malacateco y Comunicaciones fue el de menor producción goleadora, finalizando 2-0 en favor de los toros, quienes mantuvieron el control del juego y sumaron tres puntos importantes.
Recta final del Apertura 2025
Resulta llamativo comparar esta explosión ofensiva con la jornada menos productiva del torneo: la fecha 18. En aquella ocasión, disputada hace algunas semanas, apenas se anotaron cuatro goles en los seis partidos programados. La diferencia entre ambas jornadas es notable y evidencia lo impredecible que puede ser el fútbol, capaz de pasar de semanas discretas a otras llenas de intensidad y contundencia en cuestión de días.
Con este panorama, el Apertura 2025 se alista para su última jornada, que se celebrará el próximo fin de semana. Todos los encuentros se disputarán simultáneamente a las 15:00 horas este domingo 30 de noviembre, en una fecha decisiva que definirá los cruces de los cuartos de final. Tras una jornada tan goleadora como la pasada, las expectativas para el cierre del torneo no podrían ser más altas.
Desglose de goles por jornada
|JORNADA
|GOLES ANOTADOS
|Jornada 1
|12 goles
|Jornada 2
|11 goles
|Jornada 3
|12 goles
|Jornada 4
|14 goles
|Jornada 5
|22 goles
|Jornada 6
|19 goles
|Jornada 7
|14 goles
|Jornada 8
|19 goles
|Jornada 9
|15 goles
|Jornada 10
|18 goles
|Jornada 11
|15 goles
|Jornada 12
|18 goles
|Jornada 13
|9 goles
|Jornada 14
|14 goles
|Jornada 15
|13 goles
|Jornada 16
|20 goles
|Jornada 17
|16 goles
|Jornada 18
|4 goles
|Jornada 19
|8 goles
|Jornada 20
|14 goles (un partido pendiente)
|Jornada 21
|24 goles
|Jornada 22
|Jornada a disputarse este fin de semana