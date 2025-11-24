 Apertura 2025: Jornada 21 ha sido la más goleadora
Deportes

La jornada 21 se consolida como la más productiva del Apertura 2025

La jornada 21 del Apertura 2025 se convirtió en la más goleadora del torneo al registrar 24 tantos en seis partidos, destacando la goleada de Mixco ante Achuapa como el partido con más goles.

Compartir:
Partido entre Mixco y Achuapa por la jornada 21 del Apertura 2025 - Deportivo Mixco
Partido entre Mixco y Achuapa por la jornada 21 del Apertura 2025 / FOTO: Deportivo Mixco

La jornada 21 del Apertura 2025 dejó una marca difícil de ignorar: se convirtió en la fecha más goleadora de todo el torneo. Durante el fin de semana pasado, los aficionados disfrutaron de una lluvia de tantos que revitalizó la emoción de un campeonato que está a solo una jornada de concluir su fase regular. Con seis partidos disputados y un total de 24 goles, esta fecha superó con creces el promedio habitual, consolidándose como la más vibrante en lo que va del certamen.

El duelo más espectacular se vivió entre Mixco y Achuapa, un enfrentamiento que terminó con un contundente 5-1 a favor del cuadro chicharronero. Este partido, además de aportar seis anotaciones al acumulado de la jornada, destacó por la superioridad ofensiva de Mixco, que aprovechó cada oportunidad para imponerse de manera categórica. En contraste, el encuentro entre Malacateco y Comunicaciones fue el de menor producción goleadora, finalizando 2-0 en favor de los toros, quienes mantuvieron el control del juego y sumaron tres puntos importantes.

Recta final del Apertura 2025

Resulta llamativo comparar esta explosión ofensiva con la jornada menos productiva del torneo: la fecha 18. En aquella ocasión, disputada hace algunas semanas, apenas se anotaron cuatro goles en los seis partidos programados. La diferencia entre ambas jornadas es notable y evidencia lo impredecible que puede ser el fútbol, capaz de pasar de semanas discretas a otras llenas de intensidad y contundencia en cuestión de días.

Con este panorama, el Apertura 2025 se alista para su última jornada, que se celebrará el próximo fin de semana. Todos los encuentros se disputarán simultáneamente a las 15:00 horas este domingo 30 de noviembre, en una fecha decisiva que definirá los cruces de los cuartos de final. Tras una jornada tan goleadora como la pasada, las expectativas para el cierre del torneo no podrían ser más altas.

Foto embed
Nicolás Martínez impone clase dentro del futbol guatemalteco - Deportivo Mixco

Desglose de goles por jornada

JORNADA GOLES ANOTADOS
Jornada 1 12 goles
Jornada 2 11 goles
Jornada 3 12 goles
Jornada 4 14 goles
Jornada 5 22 goles
Jornada 6 19 goles
Jornada 7 14 goles
Jornada 8 19 goles
Jornada 9 15 goles
Jornada 10 18 goles
Jornada 11 15 goles
Jornada 12 18 goles
Jornada 13 9 goles
Jornada 14 14 goles
Jornada 15 13 goles
Jornada 16 20 goles
Jornada 17 16 goles
Jornada 18 4 goles
Jornada 19 8 goles
Jornada 20 14 goles (un partido pendiente)
Jornada 21 24 goles
Jornada 22 Jornada a disputarse este fin de semana

En Portada

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillost
Nacionales

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillos

07:46 AM, Nov 24
Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicacionest
Deportes

Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicaciones

07:56 AM, Nov 24
Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13t
Nacionales

Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13

07:15 AM, Nov 24
Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026t
Farándula

Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026

06:23 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos