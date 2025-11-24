 Xelajú llega a Costa Rica y envía mensaje de ilusión
Deportes

Xelajú MC llega a Costa Rica y envía mensaje de ilusión a su afición

Con todo listo en San José, Xelajú MC se prepara para darlo todo en la ida de la final, llevando la ilusión de Quetzaltenango y de toda Guatemala en busca de un título histórico.

resultado-real-espaa-vs-xelaju-copa-centroamericana-2025(6) / FOTO:

Xelajú MC ya se encuentra en Costa Rica con la mirada puesta en la gran final de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf, que se disputará este miércoles ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

Por medio de sus redes sociales, el equipo compartió un mensaje dirigido a sus seguidores: "Enfocados en la Final. El equipo trabaja con compromiso y la ilusión de representar con orgullo a Quetzaltenango y a toda Guatemala. Este miércoles enfrentaremos a LD Alajuelense en un momento histórico para nuestro club".

Los convocados de Xelajú MC 

La delegación altense cuenta con nombres que generan expectativa, como el panameño Fredy Góndola, exjugador de Alajuelense. Góndola había sido baja en el partido del viernes ante Cobán Imperial por una lesión muscular, pero su recuperación le permitió integrarse a la convocatoria, convirtiéndose en un posible factor determinante para la serie.

Además, Xelajú MC recupera a jugadores claves como el guardameta Rubén Darío Silva y el mediocampista Maynor De León, quienes superaron molestias físicas y fortalecen la defensa y el mediocampo en este momento crucial del torneo.

La lista de convocados incluye a los porteros Rubén Darío Silva y Estuardo Chang; defensores como Manuel Romero, Kevin Ruiz, José Castañeda y Marcelo Hernández, entre otros; y mediocampistas y atacantes como Maynor De León, Jorge Aparicio, Juan Cardona, Romario Da Silva, Fredy Góndola y Antonio De Jesús López, quienes han sido piezas clave durante la competencia regional.

