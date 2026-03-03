Resultado Comunicaciones-Malacateco, fecha 11 Clausura 2026

En una noche cargada de dramatismo en el Estadio Cementos Progreso, Comunicaciones volvió a sufrir, pero también volvió a ganar. El conjunto albo derrotó 3-2 a Deportivo Malacateco en el arranque de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, sumando tres puntos de oro que lo colocan momentáneamente en la cima del campeonato. Fue un partido de ida y vuelta, fiel reflejo de lo que ha sido el torneo para los cremas: intensidad, errores puntuales y una cuota importante de dramatismo.
El encuentro no pudo iniciar mejor para Comunicaciones FC. Apenas al minuto 1, Omar Duarte aprovechó un error defensivo para abrir el marcador y silenciar cualquier intento de reacción visitante. Ya en el complemento, al 50, el propio Duarte volvió a castigar una desatención de Malacateco para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0. Sin embargo, cuando parecía que los albos encaminaban una noche tranquila, el guion cambió de manera abrupta.
Comunicaciones sufrió más de la cuenta
Al 60, Byron Angulo descontó tras una serie de rebotes dentro del área, inyectando confianza a los toros. La tensión aumentó cuando el guardameta Fredy Pérez tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. Su reemplazo, Arnold Barrios, se vio involucrado en la acción que derivó en el empate al minuto 72, obra de Ángel López. En cuestión de minutos, la ventaja crema se esfumó y el partido se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones.
Cuando todo apuntaba a una división de honores, apareció Anderson Ortiz. El delantero, con pocos minutos en cancha, encontró el espacio al 85 y definió con precisión para desatar la locura en el estadio y sellar el 3-2 definitivo.
Con este resultado, Comunicaciones alcanzó los 22 puntos y se coloca como líder provisional del Clausura 2026, a la espera de lo que haga Cobán Imperial frente a Xelajú MC. Además, en la tabla acumulada, los cremas llegan a 42 unidades y toman distancia de la zona roja del descenso, un respiro significativo tras un año complicado en cuanto a resultados.