Resultado Guastatoya vs. Mictlán por el Clausura 2026

El Deportivo Guastatoya y Atlético Mictlán se enfrentaron esta tarde (17:00 horas) en el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El duelo que era una braza caliente en la lucha por la permanencia en la máxima categoría de futbol se desarrolló en el estadio David Cordón Hichos, de Guastatoya, El Progreso, y con arbitraje del mejor de Guatemala, el mundialista Mario Escobar.
El duelo era trascendental para ambos clubes, uno que estaba en zona del descenso, Guastatoya, y el otro que buscaba sacar una diferencia de 7 puntos sobre la zona roja del acumulado, el Atlético Mictlán.
El partido comenzó de forma explosiva a favor de los locales, ya que en los primeros 40 segundos había generado oportunidad de gol con Nelso García, pero su remate se fue a un costado de la portería defendida por Juan Escobar.
Al minuto 5, García de nuevo quedó mano a mano con Escobar, quien debió frenarlo para evitar el primer gol del partido y terminó ganándose una amonestación por la infracción.
Cuando se jugaba el 7, Nelso García encontró el 1-0 en su tercer intento. Esta vez logró vencer a Juan Escobar con un remate potente.
Y a los 15, Víctor Ávalos se hacía presente en el marcador para el 2-0, un resultado parcial que daba vida a la "Capital de la Alegría".
Tras los goles, el portero de los guastatoyanos, Rubén Escobar fue figura al 20, al evitar el gol de la visita por intermedio de William Fajardo, el goleador de los mitecos.
Fallos de Ávalos y triunfazo para Guastatoya
Víctor Ávalos estaba inspirado también y tuvo tres jugadas de gol en los restantes de la primera parte, pero las tres fueron desaprovechadas: Primero lanzando un remate por arriba de la portería al 36, luego por tardarse tanto en rematar le roban el esférico al 38 y la tercera una atajada de Escobar al 43.
Para la segunda parte, Guastatoya resistía y buscaba el segundo gol, en tanto, Mictlán hacía doble esfuerzo para encontrar el descuento en el marcador. La primera jugada de peligro en la complementaria fue a favor de los visitantes, pero Emanuel Yori terminó salvando a Guastatoya en línea de gol.
Mictlán jamás dejó de luchar por el partido, y al 71 vino su premio con el gol de Sebastián Colón, quien marcó su quinto gol en el Clausura 2026, pese a ser el último en integrarse con el club. Era el 2-1 cuando faltan un poco más de 20 minutos para el pitazo final. El cierre se volvió cardiaco.
Cuando se jugaba el 86, y con el peligro del empate, apareció el paraguayo Kevin Fernández e hizo el 3-1, un gol que prácticamente dictaba sentencia condenatoria en contra de los visitantes y una verdadera fiesta para el local ya que era una anotación que daba tranquilidad y paz para un equipo que desde el Apertura 2025 viene luchando por rectificar el camino del dos veces campeón de Liga Nacional.
Con este triunfo, Guastatoya llegó a 38 puntos y sigue en zona del descenso, pero quedó a un punto de darle alcance a Mictlán, que con 39 unidades ocupa la casilla de salvación. Asimismo, quedó a dos puntos de Achuapa, que este domingo a Marquense, el otro equipo en zona del descenso.
En el Clausura 2026, Guastatoya y Mictlán están metidos en el top 8, pero los "Conejos" dependen de otros resultados para mantenerse entre los mejores del campeonato.