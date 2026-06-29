 Venezuela: Muer familia de futbolista argentino Lucas Trejo

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Deportes

Venezuela: Trágico desenlace con familia de Lucas Trejo

El futbolista argentino recibió la peor de las noticias tras los terremotos en Venezuela.

Compartir:
Familia de Lucas Trejo, futbolista argentino que juega en Venezuela
Familia de Lucas Trejo, futbolista argentino que juega en Venezuela / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados muertos en el estado venezolano de La Guaira, el más afectado por los terremotos del pasado miércoles, según informó el club Sport Marítimo La Guaira, donde se desempeña el deportista.

Trejo, de 38 años, logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando junto a su equipo en Caracas, pero su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa fallecieron producto del derrumbe del edificio de apartamentos donde vivían en la zona de Playa Grande, cercana al aeropuerto internacional Maiquetía, que también sufrió graves daños.

El anuncio del fallecimiento de la familia del futbolista tuvo lugar tras varios días de búsqueda entre los escombros del edificio.

Club lamenta la pérdida de la familia de Trejo 

El Sport Marítimo La Guaira, que milita en la segunda división del futbol venezolano, emitió este domingo un comunicado oficial en sus redes sociales con una foto de la familia Trejo en la que lamentó la "irreparable pérdida" para el jugador: "En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos".

El club, al que Trejo arribó en febrero de este año proveniente del también venezolano Portuguesa, agregó: "Te acompañamos en todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad. Desde el club, tus compañeros, cuerpo técnico, directiva y toda nuestra afición, te enviamos un abrazo fraterno".

El futbolista, que se desempeña como zaguero, cuenta con una extensa carrera fuera de su país, incluyendo pasos por el fútbol de México, Perú y Grecia.

En Argentina, se desempeñó en tres clubes en la provincia de Córdoba, de la que es oriundo: Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba.

Justamente el Racing cordobés se solidarizó en las últimas horas con su exjugador a través de un mensaje oficial en X: "Abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela".

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles de la semana pasada han dejado hasta ahora 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos.

El Gobierno de Argentina anunció este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los sismos, al tiempo que informó que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos.

*Información EFE.

En Portada

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13t
Nacionales

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13

08:40 AM, Jun 29
Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batres

09:12 AM, Jun 29
PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristast
Nacionales

PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristas

08:01 AM, Jun 29
Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra postet
Nacionales

Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

08:52 AM, Jun 29
Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzalt
Nacionales

Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzal

07:10 AM, Jun 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaCopa del MundoEstados UnidosuniversofutbolMéxicoBrasilredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar