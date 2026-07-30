 Canadá empata con Honduras y lidera grupo en Premundial 2026
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Canadá empata con Honduras y lidera grupo en Premundial 2026

El próximo sábado, Canadá enfrentará a Jamaica y Honduras a Panamá, en el cierre de la fase eliminatoria del campeonato.

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Acción de juego entre Canadá y Honduras Sub-20
Acción de juego entre Canadá y Honduras Sub-20 / FOTO: EFE
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La selección de Canadá empató 1-1 ante la de Honduras este miércoles y se ratificó como líder del grupo C del torneo Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y la Copa Mundial del año próximo.

Lucas Lima anotó por los canadienses y Richard Martíenz rescató la igualada por los centroamericanos, obligados a ganar su último partido para mantener sus posibilidades de clasificarse a los cuartos de final.

Honduras, que, en la primera mitad, tuvo la posesión de la pelota 53-47 a su favor, estuvo más cerca del área rival, pero sólo realizó un disparo a puerta, el único del partido en los 45 minutos iniciales.

Ambos cuadros se neutralizaron en mitad de cancha y la consecuencia fue un duelo soso.

Igualdad en el partido 

En la segunda parte, ambos equipos mejoraron. Canadá pisó el área rival, volvió a hacerlo y en el 57 tomó ventaja con un gol de derecha de Lima, luego de hacer un elegante recorte en los lindes del área.

Honduras salió a matar o morir. Adelantó sus líneas y en el 66 empató. Martínez apareció por la banda derecha y envió un centro que pasó por encima del guardameta Izan Server, el 1-1.

Después del gol, los hondureños dejaron de acosar a los norteamericanos que en el 86 estuvieron cerca de firmar el triunfo, pero Emrick Fotsing falló en el remate a puerta con todo a favor.

Canadá suma un triunfo, un empate y cuatro puntos. Lidera el grupo por mejor diferencia de gol que Jamaica, también con cuatro unidades, en tanto Honduras y Panamá suman un punto cada uno.

El próximo sábado, Canadá enfrentará a Jamaica y Honduras a Panamá, en el cierre de la fase eliminatoria del campeonato.

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Canadá y Honduras igualaron en el Premundial Sub-20 - Concacaf

*Información EFE.

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