 Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF
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Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF

Unifut, dirigido por Benjamín “Mincho” Monterroso, derrotó 3-0 a Alajuelense en la final y conquistó por segunda vez en su historia la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF.

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Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF - UNCAF
Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF / FOTO: UNCAF
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El fútbol femenino guatemalteco volvió a celebrar un logro internacional gracias a Unifut, que se proclamó campeón de la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF tras imponerse con autoridad por 3-0 a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la gran final. Bajo la dirección técnica del profesor Benjamín "Mincho" Monterroso, el conjunto nacional firmó una destacada actuación para levantar por segunda ocasión este prestigioso trofeo regional, repitiendo la hazaña alcanzada en 2018.

El encuentro decisivo se definió en la segunda mitad, cuando Unifut mostró su mejor versión ofensiva. Vivian Herrera abrió el marcador al minuto 60, mientras que Vanessa Herrera amplió la ventaja al 74'. Finalmente, Jennifer Barrios selló la victoria con el tercer tanto al minuto 89, desatando la celebración del equipo guatemalteco, que dominó el compromiso y confirmó su condición como el mejor club del certamen.

Segundo título UNCAF de Unifut

La Copa Interclubes Femenina de la UNCAF se disputó del 24 al 31 de julio en Nicaragua, con encuentros celebrados en el Estadio Independencia de Estelí y el Estadio Miguel Chocorrón. En esta edición participaron ocho equipos de la región, distribuidos en dos grupos. El Grupo A estuvo integrado por Real Estelí (Nicaragua), UNIFUT (Guatemala), Under (Honduras) y Caribbean Star (Puerto Rico), mientras que el Grupo B reunió a Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Alianza W (El Salvador), Chorrillo FC (Panamá) y Nápoles (Belice).

Con este nuevo campeonato, Unifut reafirma su protagonismo en el fútbol femenino centroamericano y consolida el crecimiento del balompié guatemalteco a nivel internacional. El segundo título de la institución en la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF representa el resultado del trabajo constante del cuerpo técnico, las jugadoras y la organización, que una vez más colocan el nombre de Guatemala en lo más alto del fútbol regional.

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Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF - Unifut

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