 Resultado Guastatoya vs. Marquense, fecha 6, Apertura 2026
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Marquense sorprende a Guastatoya y se lleva un triunfo

El equipo guastatoyano sufrió la expulsión de Denilson Sánchez desde el primer tiempo, situación que terminó por condicionarlos.

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Marquense derrotó a Guastatoya en la sexta fecha del Apertura 2026
Marquense derrotó a Guastatoya en la sexta fecha del Apertura 2026 / FOTO: Marquense
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La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuó este sábado 29 de agosto en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso, con el enfrentamiento entre Deportivo Guastatoya y Deportivo Marquense, duelo en el cual el ganador fue el cuadro de los "Leones Amarillos del Occidente" 1-2 gracias a los goles de Elio Velásquez (15) y Francisco Grande (68). 

El partido comenzó bien para el local, ya que Víctor Armas intentó con un remate de larga distancia el cual fue atajado por el portero Guadalupe Gutiérrez en los primeros compases del partido.     

Al minuto 6, el cuerpo técnico de Guastatoya encabezado por Martín García utilizó su primera tarjeta azul del Football Video Support (FVS) por un agarrón de Randall Corado. El árbitro Sergio Reyna, quien no pitó penal, revisó la jugado y tuvo que rectificar su decisión al conceder falta y por ende pena máxima para los locales.  

Víctor Ávalos de pierna derecha concretó el 1-0 cuando se jugaban apenas 9 minutos. Era felicidad total en el escenario deportivo guastatoyano.   

Más adelante, Gutiérrez era protagonista el intervenir dos jugadas consecutivas de Guastatoya y evitar la caída nuevamente de su arco.

Al 15, Marquense tuvo un tiro libre que prometía para gol, pero el remate tibio de Elio Velásquez indicaba que todo terminaría en las manos del guardameta Rubén Escobar, pero un error garrafal de ubicación del portero terminó por regalar el gol y con ello los "Leones Amarillos del Occidente" empataban el duelo 1-1.

Otro momento clave del partido fue la falta de Denilson Sánchez a Elio Velásques, donde Reyna amonestó al jugador de los guastatoyanos, pero el asistente técnico visitante, Julio Naya, usó la tarjeta FVS por considerar que la jugada de Sánchez era roja. Y así fue, el árbitro rectificó su decisión y anuló la amonestación para expulsar a Denilson y dejar así con 10 jugadores a los locales del "Pecho Amarillo".

La primera parte cerró con dos acciones clave: Primero, remate violento de Nicolás Lovato, pero atajadón de Guadalupe; segundo, retiro de Elio Velásquez por lesión tras aquel golpe que le dio Denilson Sánchez.

Triunfo de Marquense 

Para el segundo tiempo, el nivel futbolístico cayó totalmente. Guastatoya no encontraba la claridad, en tanto, Marquense parecía conforme con el empate porque no tenía profundidad. Fue hasta el minuto 61 cuando un tiro libre ejecutado por David Chuc se estrelló ahí donde se une el paral horizontal con el vertical haciendo estremecer el arco visitante.

Cuando se jugaba el 68, una pelota le llegó a Francisco Grande, quien a pocos metros del área grande giró sobre su cuerpo y sacó un remate para un golazo y de esta forma, sorpresivamente, se iban adelante en el marcador (1-2).

Julio Naya, el asistente técnico de Marquense, pero que actualmente está a cargo del equipo por la salida de Arellano, fue expulsado del partido al 73 por lanzar un balón al terreno de juego cuando ya había uno, el cual se iba a poner en movimiento.

Al final, ganó Deportivo Marquense en condición de visitante y llegó a 9 puntos, los mismos con los cuales se quedó el Deportivo Guastatoya.

La séptima fecha tendrá estos duelos: Marquense vs. Xelajú el sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas y Cobán Imperial vs. Guastatoya el domingo 6 a las 13:00 horas. 

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