Resultado Antigua vs. Aurora, fecha 7 del Apertura 2026

Antigua G. F. C. recibió la noche de este viernes 4 de septiembre al Aurora F. C. en el arranque de la fecha cuatro del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el "Panza Verde" buscaba un triunfo para seguir en la lucha del liderato del campeonato, el cual le favorecía a Municipal. Por su parte, Aurora llegaba con la intención de sumar unidades y mantenerse en la zona de clasificación.
Apertura 2026: Antigua 2-1 Aurora
Los primeros minutos de juego presentaron a un cuadro de Antigua superior a su rival, aunque no mostraba mucha claridad. Acercamientos esporádicos, pero débiles, era el papel que desempeñaba el equipo de Mauricio Tapia.
El primer momento clave fue la mano dentro del área no marcada por el árbitro Mario Escobar. Al 28, una jugada de contragolpe de Aurora terminó con una clara mano extendida de Jorge González, pero el central dio continuidad a la jugada. Ante ello, se presentó por parte del Aurora su tarjeta del Football Video Support (FVS), pero Escobar revisó la jugada y mantuvo su decisión, pese a la claridad de la mano.
Recientemente, Saúl Phillip, técnico del Aurora, había declarado públicamente marcajes arbitrales extraños tras lo ocurrido en la final de la Supercopa de Guatemala, la cual le ganó el cuadro de Antigua, y esta noche la jugada dejó un mal sabor de boca para el equipo "Aurinegro".
Incluso, el analista arbitral, Jonathan Polanco aseguró que Mario Escobar se había equivocado al no conceder un claro penal.
Otro de los momentos que marcó el partido fue la lesión muscular de José Ardón, el capitán de los "Panzas Verdes". El jugador salió en camilla y con lágrimas para ser sustituido por Juan Guillermo Carbonell a los 33 minutos.
Para cerrar el partido, Antigua tuvo una oportunidad clara de gol, pero el remate de William Fajardo al minuto 40 se estrelló en el paral izquierdo del portero aurinegro, Diego Navas.
Antigua se lleva los tres puntos
El segundo tiempo arrancó con polémica. No corrían ni 30 segundos y Carlos Monterroso cometía falta a Óscar Castellanos en el área grande y Mario Escobar pitaba penal a favor de Antigua.
Tras la decisión, Saúl Phillip utilizó su segunda tarjeta del FVS, y a diferencia de la primera, esta vez sí hizo que Escobar rectificara y anuló su marcaje inicial, dejando así sin efecto el penal para los locales. Desconcierto total en el tema arbitral esta noche en el estadio Pensativo.
Fue hasta el minuto 65 cuando de tiro libre, el hondureño Kevin López rompió la paridad para adelantar al "Panza Verde", que había hecho más méritos por adelantarse en el marcador.
Carlos Monterroso sorprendió a Luis Morán y al Antigua, ya que en el primer remate a puerta por parte de los "Aurinegros", el jugador nacional igualó las acciones cuando se jugaba el minuto 70.
Diez minutos después del gol de Monterroso, apareció William Fajardo para lograr el 2-1 y con eso sacarse la bronca de las jugadas elaboradas con anterioridad y que no habían terminado en gol. Fajardo definió bien un tiro de esquina y de cabeza pone al "Panza Verde" de forma momentánea como líder del campeonato.
Al final, ganó Antigua 2-1 y llegó a 15 puntos, con un duelo pendiente de jugar, y está en la lucha del liderato junto a Municipal.
La octava fecha para estos equipos será: Aurora recibiendo a Municipal y Antigua visitando a Malacateco el próximo jueves 10 de septiembre a las 15:00 y 18:00 horas, respectivamente.