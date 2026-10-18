Resultado Marquense vs. Suchitepéquez por el Apertura 2026

Los Deportivos Marquense y Suchitepéquez se enfrentaron este domingo en un duelo con dos historias distinta, ya que los "Leones Amarillo del Occidente" buscaban sumar puntos para mantenerse dentro del top 6 del Torneo Apertura 2026, en tanto, los "Venados" iban por algún punto para intentar salir del incómodo sótano de la tabla.
Apertura 2026: Marquense 2-1 Suchitepéquez
En el estadio Marquesa de la Ensenada, los locales salieron con la obligación de ser el equipo que proponía y buscar tener las mejores opciones de gol. El duelo fue parejo durante la primera mitad, y Marquense logró ponerse en ventaja al 26 con un gol del delantero español Francisco Grande.
Pese a la anotación, Deportivo Suchitepéquez insistió con acercamientos, pero el gol no se le daba.
El cierre de la primera parte fue fatal para la visita por la expulsión de Wilson Díaz. Al 30, Wilson recibió una amonestación, y al 42, en un balón dividido con Francisco Grande recibió una segunda amarilla y con ello su expulsión.
Ante la expulsión de Díaz, el cuerpo técnico de Suchitepéquez utilizó su tarjeta del Football Video Support (FVS), pero la revisión hecha por el árbitro Steb Morales sirvió únicamente para que el réferi ratificara su decisión y Díaz terminó yéndose al camerino al 45+1.
Triunfo en el último suspiro
Para el segundo tiempo, Deportivo Suchitepéquez llevó la iniciativa y tuvo al menos dos buenas llegadas al arco de Gustavo Guadalupe, pero no las pudo concretar.
Marquense también tuvo el 2-0, pero el remate de Francisco Grande fue bien atajado por Julio Secaida y así se evitaba que el partido quedase sentenciado en el 59.
Se jugaba el 66 y llegó la polémica. Víctor Torres sujetó a Gerardo Gordillo y se marcó penal, pero tras la revisión de la jugada en el FVS, el árbitro rectificó y anuló el marcaje que favorecía a los locales.
Al 76, el árbitro marcó penal a favor de Suchitepéquez por falta de Elías Enoc Vásquez contra Esvin De León. En la ejecución, llegó Armando Zamorano y al estilo Panenka colocó el 1-1 en un formidable gol cuando se jugaba el minuto 78.
Era el 83 y Marquense pidió un penal a su favor, pero el árbitro revisó el FVS y determinó que la jugada donde hay contacto de César Madrid sobre Denilson Ochaeta no era para marcar el penal.
El partido llegó a la recta final y con un gol de Erick Sánchez al 90+6, el Deportivo Marquense logró agónicamente el 2-1, para el desazón de los visitantes.
Al final, ganó Marquense y suma tres puntos valiosos que le permitirán una semana más estar dentro del top 6 del campeonato, que son puestos de clasificación a la fase final para luchar por el título nacional.
Por su parte, Deportivo Suchitepéquez sigue con serias complicaciones para sumar puntos y abandonar el sótano de la tabla de posiciones.