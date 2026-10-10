 Partido entre Suchitepéquez y Mixco se suspende por lluvia
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Partido entre Suchitepéquez y Mixco se suspende por lluvia

El juego se reanudará este domingo 11 de octubre en el estadio Carlos Salar Hijo de Mazatenango en horario matutino.

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El partido entre Suchitepéquez y Mixco fue suspendido y se reanuda este domingo
El partido entre Suchitepéquez y Mixco fue suspendido y se reanuda este domingo / FOTO: CSD Suchitepéquez
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La fuerte lluvia característica de esta época en Mazatenango, Suchitepéquez, impidió que el partido entre Deportivo Suchitepéquez y Deportivo Mixco culminara este sábado 10 de octubre. El duelo fue suspendido para resguardar a los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y afición en general; se reanudará este domingo.  

La lluvia hizo estragos en el duelo que disputaban los "Venados" y los "Chicharroneros" en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, y el cual había empezado a las 17:00 horas.

El juego comenzó con la lluvia como protagonista y en apenas 5 minutos de juego ya lo ganaba el cuadro local gracias al tanto de Armando Zamorano.

Luego, se iba perfilando al primer cuarto de hora, cuando al minuto 13 el árbitro Diego Ojer decidió detener el juego debido a lo fuerte de la lluvia, la cual era acompañada por la actividad electroatmosférica.

Los protagonistas siguieron de cerca los posteriores minutos en los cuales se tenía que esperar a ver si las condiciones mejoraban. Lamentablemente para los protagonistas, la lluvia seguía recia y no cesaba.

Ante ello, a eso de las 17:50 horas se tomaba la decisión de que el partido se suspendía para reanudarse al día siguiente.

En este horario se jugará el partido Suchitepéquez vs. Mixco 

Tras conocerse la suspensión del duelo, y la reanudación para este domingo 11 de octubre, se dio a conocer que el compromiso será a las 10:30 horas, siempre en el engramillado del estadio mazateco.

Ante ese cambio inesperado, la jornada dominical quedará programada de la siguiente forma:

  • Suchitepéquez vs. Mixco (1-0) a las 10:30 horas
  • San Pedro vs. Comunicaciones a las 15:00 horas
  • Municipal vs. Marquense a las 17:00 horas
  • Antigua vs. Cobán Imperial a las 19:10 horas.

La jornada comenzó esta tarde con el duelo entre Aurora y Xelajú, el cual terminó con triunfo de los capitalinos 2-1 gracias al doblete del goleador nacional Héctor Morales. 

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Héctor Morales fue la gran figura del encuentro al anotar doblete y darle tres puntos valiosos al “Aurinegro”.

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