 Laboratorios Bonin: 85 Años de Innovación en Salud en Guatemala
Empresas

Laboratorios Bonin: 85 años transformando la salud en Guatemala con marcas icónicas y diferenciadoras

Laboratorios Bonin celebra 85 años de innovación y compromiso, consolidándose como líder en la salud guatemalteca con productos reconocidos y eficaces.

Compartir:
-
laboratorio-bonin-3 / FOTO:

Laboratorios Bonin celebra 85 años de compromiso y calidad en el sector farmacéutico de Guatemala. Desde su fundación, la empresa se ha consolidado como un referente en la fabricación de productos de salud, convirtiéndose en sinónimo de confianza tanto para médicos como para pacientes. Su trayectoria de innovación y dedicación se refleja en cada uno de sus productos, que buscan ofrecer soluciones efectivas para el cuidado de la salud.

Innovación y Productos Destacados

Cuentan con modernas instalaciones equipadas con tecnología avanzada, donde Laboratorios Bonin continúa desarrollando productos que impactan positivamente en la calidad de vida de los guatemaltecos. A lo largo de su historia, la compañía se ha destacado por posicionar marcas reconocidas, tales como:

  • Nauseol
  • Hipopress
  • Sedalgina
  • Ambrox
Foto embed
Productos de Laboratorios Bonin - Cortesía

Estas marcas son ampliamente utilizadas y se caracterizan por su eficacia, calidad y la confianza que brindan. Además, Laboratorios Bonin se establece como un pilar en la producción y comercialización de productos básicos para hospitales y sanatorios, incluyendo los Sueros Parenterales Bonin. También se destaca en la distribución de soluciones de rehidratación como Electroral, un suero conocido por sus agradables sabores.

Un Legado de Calidad y Compromiso

La historia de Laboratorios Bonin inicia con un propósito claro: fabricar sueros parenterales de alta calidad. El fundador, Licenciado Bonin, mostró un espíritu innovador desde el principio, al ampliar rápidamente la gama de producción para incluir ampollas, vitaminas y anestésicos. Su dedicación a la salud y su compromiso con la calidad de vida de los guatemaltecos sentaron las bases de una trayectoria que se mantiene vigente.

A lo largo de los años, productos como Hepatron, Neutragel, Ferratron, Paludol y Nauseol se han convertido en íconos de la medicina en Guatemala, siendo preferidos por numerosos profesionales del sector salud. "Quiero ser un puente entre farmacéuticos y médicos en su noble tarea de aliviar al que sufre", expresó el Licenciado Bonin, reflejando así su compromiso con el bienestar de la población.

Aniversario Laboratorio Bonin | Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin / Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin | Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin / Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin | Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin / Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin | Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin / Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin | Cortesía

Aniversario Laboratorio Bonin / Cortesía

Con 85 años de historia, Laboratorios Bonin se posiciona no solo como un líder en el ámbito farmacéutico, sino también como un símbolo de confianza que continúa creciendo y evolucionando para responder a las necesidades de los guatemaltecos. Su legado y su constante búsqueda de innovación garantizan que seguirán aportando al cuidado de la salud en el país.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos