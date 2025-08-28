Laboratorios Bonin: 85 Años de Innovación en Salud en Guatemala

Laboratorios Bonin celebra 85 años de compromiso y calidad en el sector farmacéutico de Guatemala. Desde su fundación, la empresa se ha consolidado como un referente en la fabricación de productos de salud, convirtiéndose en sinónimo de confianza tanto para médicos como para pacientes. Su trayectoria de innovación y dedicación se refleja en cada uno de sus productos, que buscan ofrecer soluciones efectivas para el cuidado de la salud.
Innovación y Productos Destacados
Cuentan con modernas instalaciones equipadas con tecnología avanzada, donde Laboratorios Bonin continúa desarrollando productos que impactan positivamente en la calidad de vida de los guatemaltecos. A lo largo de su historia, la compañía se ha destacado por posicionar marcas reconocidas, tales como:
- Nauseol
- Hipopress
- Sedalgina
- Ambrox
Estas marcas son ampliamente utilizadas y se caracterizan por su eficacia, calidad y la confianza que brindan. Además, Laboratorios Bonin se establece como un pilar en la producción y comercialización de productos básicos para hospitales y sanatorios, incluyendo los Sueros Parenterales Bonin. También se destaca en la distribución de soluciones de rehidratación como Electroral, un suero conocido por sus agradables sabores.
Un Legado de Calidad y Compromiso
La historia de Laboratorios Bonin inicia con un propósito claro: fabricar sueros parenterales de alta calidad. El fundador, Licenciado Bonin, mostró un espíritu innovador desde el principio, al ampliar rápidamente la gama de producción para incluir ampollas, vitaminas y anestésicos. Su dedicación a la salud y su compromiso con la calidad de vida de los guatemaltecos sentaron las bases de una trayectoria que se mantiene vigente.
A lo largo de los años, productos como Hepatron, Neutragel, Ferratron, Paludol y Nauseol se han convertido en íconos de la medicina en Guatemala, siendo preferidos por numerosos profesionales del sector salud. "Quiero ser un puente entre farmacéuticos y médicos en su noble tarea de aliviar al que sufre", expresó el Licenciado Bonin, reflejando así su compromiso con el bienestar de la población.
Con 85 años de historia, Laboratorios Bonin se posiciona no solo como un líder en el ámbito farmacéutico, sino también como un símbolo de confianza que continúa creciendo y evolucionando para responder a las necesidades de los guatemaltecos. Su legado y su constante búsqueda de innovación garantizan que seguirán aportando al cuidado de la salud en el país.