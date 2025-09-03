 Descubre la Colección Exclusiva: 45 Años de Bancopoly
Conoce la exclusiva colección para celebrar 45 años de Bancopoly y revivir la nostalgia guatemalteca

Uniformes de Guatemala y Juegos Metta lanzan una colección conmemorativa que celebra 45 años de Bancopoly, fusionando moda y nostalgia en prendas únicas.

Nueva colección Bancopoly, Cortesía
Nueva colección Bancopoly / FOTO: Cortesía

Uniformes de Guatemala (UDG) y Juegos Metta han lanzado una colección conmemorativa en celebración del 45º aniversario del emblemático juego de mesa guatemalteco, Bancopoly. Este esfuerzo conjunto entre ambas marcas tiene como objetivo fusionar la nostalgia del juego con la moda actual, ofreciendo prendas que serán un deleite tanto para los fanáticos del juego como para quienes buscan vestir con estilo. En palabras de Carlos Aguirre, Gerente de Marca de UDG, la colección busca "celebrar la creatividad guatemalteca, destacar nuestras capacidades técnicas y conectar emocionalmente con nuestros clientes".

Una colección única que reimagina la cultura guatemalteca

La nueva línea de ropa incluye hoodies y playeras en variedad de colores como blanco, azul marino, gris y negro, cada una diseñada con siete estampados originales que evocan el espíritu de Bancopoly. Estos diseños han sido adaptados cuidadosamente para resaltar el juego y su historia, permitiendo que los usuarios lleven consigo un pedazo de la tradición guatemalteca.

Esta colaboración resalta los valores que han distinguido a UDG durante más de tres décadas: innovación, adaptabilidad, calidad y orgullo guatemalteco. A través de esta colección, no solo se lanza una línea de ropa, sino que también se proyecta una identidad de marca que celebra la cultura local y busca elevarla a nuevas alturas.

El método de producción de estas prendas incorpora la tecnología DTF (Direct to Film), lo que permite una serigrafía digital de alta precisión, ideal tanto para moda como para uniformes. Esto demuestra la versatilidad de UDG al aplicar técnicas modernas en la creación de productos que son tanto estéticos como funcionales.

Foto embed
Nueva colección Bancopoly - Cortesía

Una conexión emocional con la infancia guatemalteca

Andrés Dorigoni, Director General de Juegos Metta, enfatiza el valor nostálgico de la colección: "Bancopoly no es solo un juego, es parte de la infancia y la identidad de muchas familias guatemaltecas". Este sentimiento de pertenencia y remembranza se materializa en la colección, que busca celebrar ese legado a través de prendas que no solo son coleccionables, sino que también cuentan historias. Lucir un diseño de la serie es como portar un símbolo del cariño y los buenos momentos vividos alrededor del tablero.

Las prendas de la colección están disponibles en tiendas físicas de UDG y en la tienda del Museo de los Niños de Juegos Metta. Asimismo, se pueden adquirir en línea en la página web de UDG y a través de las redes sociales de ambas marcas, lo que facilita que más guatemaltecos puedan sumarse a esta celebración.

Foto embed
Nueva colección Bancopoly - Cortesía

En un momento donde la cultura local y la innovación se entrelazan, esta colaboración matriz no solo da un nuevo aire a la moda guatemalteca, sino que también busca fortalecer la economía local. Mediante la creación de productos que reflejan la identidad y las tradiciones guatemaltecas, UDG y Juegos Metta están contribuyendo a destacar lo mejor de su país a través del arte y el diseño.

Así, la Colección Bancopoly no solo es un tributo al juego icónico, sino que se erige como un homenaje a la creatividad y la diversidad cultural de Guatemala, plasmando en cada prenda un fragmento de la historia compartida de sus habitantes. La colección invita a todos a recordar, celebrar y participar en la rica tradición del Bancopoly, esperando que cada prenda vista sea un recordatorio tangible de su legado cultural.

