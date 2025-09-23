Oro Maya Blanca revoluciona la tradición guatemalteca con harina de maíz blanco y apoyo a tejedoras

Oro Maya, una marca reconocida por su compromiso con la cultura guatemalteca, ha presentado su nueva línea de productos llamada Oro Maya Blanca. Este lanzamiento busca innovar en el mercado de harinas de maíz, ofreciendo un producto que resalta por su pureza, suavidad y facilidad en la elaboración de tortillas.
La harina de maíz blanca, que es 100 % natural y sin aditivos, no solo se destaca por sus características superiores, sino que también tiene un componente cultural significativo. Junto con la harina, los consumidores recibirán servilletas elaboradas a mano por artesanas de Rabinal, Alta Verapaz. Estas servilletas, que acompañan la compra en diferentes puntos de venta, son un homenaje a las comunidades que preservan la herencia textil del país.
Innovación y tradición, unidas por la cultura
Cynthia Samuels, Gerente de Mercadeo para ALCSA, afirmó que el propósito de esta iniciativa es "contribuir con nuestra identidad, manteniendo esa esencia cultural que nos caracteriza". Además, explicó que los colores vibrantes de la marca resaltan en Ouro Maya Blanca, facilitando así una conexión entre la herencia cultural y la innovación que se ofrece a los consumidores. "Una propuesta de valor 100 % maíz blanco, evolucionando para disfrutar lo que siempre nos ha unido alrededor de la mesa", agregó Samuels.
Con casi diez años de presencia en el mercado, Oro Maya se ha logrado posicionar como una marca única, destacando no solo por su identidad cultural, sino también por su potencial de expansión, incluso en mercados internacionales como Estados Unidos. Con esta nueva presentación, la marca reafirma su compromiso con la innovación y el orgullo por sus raíces guatemaltecas.
El término "Blanca", que da nombre al producto, resalta el empleo de maíz blanco 100 % natural. Su molienda fina asegura una masa más uniforme y fácil de trabajar, resultando en tortillas que son no solo blancas, sino también más suaves y con un mayor tiempo de conservación. Esto representa un valor agregado para los consumidores que buscan calidad y tradición al momento de preparar sus alimentos.
Compromiso social a través de la colaboración
Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo de Cáritas Guatemala, una organización dedicada a promover el desarrollo y la solidaridad en comunidades vulnerables. Gracias a esta colaboración, se ha integrado a artesanas locales en el proceso de producción, fortaleciendo la cadena de encadenamiento productivo y fomentando el desarrollo económico en Rabinal. Hasta el momento, más de 100 personas se han visto beneficiadas con esta iniciativa, que no solo busca la innovación y la identidad cultural sino también un claro compromiso social.
Oro Maya Blanca, al ofrecer un producto de calidad que también rinde homenaje a la tradición guatemalteca, invita a los consumidores a ser parte de esta nueva etapa que une la cultura y la innovación; una propuesta que no solo satisface las necesidades culinarias, sino que también fortalece la conexión con las raíces del país.