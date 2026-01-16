 Mapfre Renueva su Marca con Estrategia Digital Innovadora
Empresas

Mapfre presenta la renovación de su marca en una transformación estratégica digital

Mapfre presenta su nueva identidad visual, reflejando su evolución hacia un enfoque más digital y centrado en el cliente, tras más de 90 años de historia.

Compartir:
mapfre renueva marca, Cortesía
mapfre renueva marca / FOTO: Cortesía

Mapfre presentó una renovación integral de su identidad visual como parte central de su transformación estratégica global, marcando una nueva etapa en la compañía. Guatemala fue una de las sedes donde se anunció este cambio, que refuerza la apuesta del grupo asegurador por una imagen más moderna, audaz y cercana, adaptada al mundo digital y a las nuevas demandas sociales y tecnológicas.

Después de una década marcada por la adaptación a las necesidades de los clientes y los cambios en el entorno, Mapfre redefine su marca sin perder la esencia y el legado acumulados en más de 90 años de historia. Ahora, presenta un rojo más vibrante y decidido, un trébol actualizado que resulta más atractivo y el uso de minúsculas en el logotipo, que simbolizan mayor proximidad con el cliente.

Antonio Huertas, presidente de la compañía, destacó: "Hoy somos una compañía distinta a la que éramos hace apenas una década; nos hemos transformado para competir mejor en el mundo digital y conectado, siempre poniendo a las personas en el centro". Según Huertas, este cambio responde a la necesidad de dar mayor visibilidad a la transformación de la empresa y reflejar el vínculo cercano que Mapfre mantiene con sus clientes.

Foto embed
mapfre renueva marca - Cortesía

Una identidad moderna pensada para todos los mercados

La nueva identidad de marca se implementará de manera gradual durante los próximos tres años en los más de 40 países en los que Mapfre opera directamente. La estrategia focalizará en la adaptación local para asegurar que el nuevo diseño resuene en cada mercado, adecuándose a las particularidades culturales y de negocio de cada territorio.

El despliegue comenzará por los elementos estratégicos, como las oficinas centrales y la presencia digital, para luego avanzar hacia el resto de los puntos de contacto, tanto físicos como digitales. Igualmente, la actualización abarcará otras sociedades del grupo, incluyendo las áreas de reaseguro y riesgos de gran escala.

Fortalecer relaciones con clientes gracias a la tecnología

Mapfre remarcó que la evolución de su imagen está profundamente vinculada a la construcción de relaciones más cercanas, sencillas y personalizadas con los clientes, aprovechando las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica.

En el comunicado, la compañía afirmó que la nueva marca facilitará la conexión con audiencias más amplias y reforzará la proyección externa para alinearse con los cambios internos de los últimos años. La empresa busca transmitir una sensación de cercanía que se traslade tanto a sus clientes actuales como a nuevos públicos.

Foto embed
mapfre renueva marca - Cortesía

Una aseguradora líder con presencia global y en Guatemala

MAPFRE es actualmente la aseguradora española más grande del mundo y líder en Latinoamérica. Ocupa el sexto lugar en Europa en el segmento de No Vida por volumen de primas. En 2023, la empresa alcanzó ingresos de 32.239 millones de euros, un 9,2% de crecimiento anual, y un beneficio neto de 692 millones de euros, lo que representa un alza del 7,7%.

En Guatemala, Mapfre consolida su liderazgo con una amplia red de oficinas y 164 colaboradores a nivel nacional. Cerró 2024 con primas de 139.189 euros y beneficios de 5,923 millones de euros, manteniendo un claro protagonismo en el mercado asegurador local gracias a su solidez y compromiso.

Implementación a gran escala

La actualización llegará a más de 4.600 oficinas a nivel mundial, canales digitales y distintas sedes del grupo. Este proceso pondrá énfasis en los activos más relevantes para la presencia de Mapfre, asegurando que la nueva imagen se afiance como un activo estratégico que conecta la transformación interna con una comunicación externa sólida.

En Portada

Suman 12 los casos de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Suman 12 los casos de sarampión en Guatemala

10:17 AM, Ene 16
Selección Nacional: Kenderson Navarro, otra cita ante Canadát
Deportes

Selección Nacional: Kenderson Navarro, otra cita ante Canadá

10:41 AM, Ene 16
Baldetti recibe autorización para permanecer en su viviendat
Nacionales

Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

08:35 AM, Ene 16
Fallece Reymon Duran, vocalista de Grupo Sin Fronterast
Farándula

Fallece Reymon Duran, vocalista de Grupo Sin Fronteras

08:39 AM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos