Mapfre Renueva su Marca con Estrategia Digital Innovadora

Mapfre presentó una renovación integral de su identidad visual como parte central de su transformación estratégica global, marcando una nueva etapa en la compañía. Guatemala fue una de las sedes donde se anunció este cambio, que refuerza la apuesta del grupo asegurador por una imagen más moderna, audaz y cercana, adaptada al mundo digital y a las nuevas demandas sociales y tecnológicas.
Después de una década marcada por la adaptación a las necesidades de los clientes y los cambios en el entorno, Mapfre redefine su marca sin perder la esencia y el legado acumulados en más de 90 años de historia. Ahora, presenta un rojo más vibrante y decidido, un trébol actualizado que resulta más atractivo y el uso de minúsculas en el logotipo, que simbolizan mayor proximidad con el cliente.
Antonio Huertas, presidente de la compañía, destacó: "Hoy somos una compañía distinta a la que éramos hace apenas una década; nos hemos transformado para competir mejor en el mundo digital y conectado, siempre poniendo a las personas en el centro". Según Huertas, este cambio responde a la necesidad de dar mayor visibilidad a la transformación de la empresa y reflejar el vínculo cercano que Mapfre mantiene con sus clientes.
Una identidad moderna pensada para todos los mercados
La nueva identidad de marca se implementará de manera gradual durante los próximos tres años en los más de 40 países en los que Mapfre opera directamente. La estrategia focalizará en la adaptación local para asegurar que el nuevo diseño resuene en cada mercado, adecuándose a las particularidades culturales y de negocio de cada territorio.
El despliegue comenzará por los elementos estratégicos, como las oficinas centrales y la presencia digital, para luego avanzar hacia el resto de los puntos de contacto, tanto físicos como digitales. Igualmente, la actualización abarcará otras sociedades del grupo, incluyendo las áreas de reaseguro y riesgos de gran escala.
Fortalecer relaciones con clientes gracias a la tecnología
Mapfre remarcó que la evolución de su imagen está profundamente vinculada a la construcción de relaciones más cercanas, sencillas y personalizadas con los clientes, aprovechando las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica.
En el comunicado, la compañía afirmó que la nueva marca facilitará la conexión con audiencias más amplias y reforzará la proyección externa para alinearse con los cambios internos de los últimos años. La empresa busca transmitir una sensación de cercanía que se traslade tanto a sus clientes actuales como a nuevos públicos.
Una aseguradora líder con presencia global y en Guatemala
MAPFRE es actualmente la aseguradora española más grande del mundo y líder en Latinoamérica. Ocupa el sexto lugar en Europa en el segmento de No Vida por volumen de primas. En 2023, la empresa alcanzó ingresos de 32.239 millones de euros, un 9,2% de crecimiento anual, y un beneficio neto de 692 millones de euros, lo que representa un alza del 7,7%.
En Guatemala, Mapfre consolida su liderazgo con una amplia red de oficinas y 164 colaboradores a nivel nacional. Cerró 2024 con primas de 139.189 euros y beneficios de 5,923 millones de euros, manteniendo un claro protagonismo en el mercado asegurador local gracias a su solidez y compromiso.
Implementación a gran escala
La actualización llegará a más de 4.600 oficinas a nivel mundial, canales digitales y distintas sedes del grupo. Este proceso pondrá énfasis en los activos más relevantes para la presencia de Mapfre, asegurando que la nueva imagen se afiance como un activo estratégico que conecta la transformación interna con una comunicación externa sólida.