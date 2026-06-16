AIWA y Gallo Más Gallo Revolucionan Entretenimiento con Roku TV

La alianza entre AIWA y El Gallo Más Gallo marca un nuevo capítulo en el acceso a la tecnología de entretenimiento en Guatemala. Ambas compañías presentaron oficialmente la llegada de los televisores inteligentes AIWA Roku TV al país, una apuesta que ofrece conectividad a plataformas de streaming, calidad de imagen avanzada y precios ajustados a la realidad de las familias guatemaltecas.
Estos nuevos equipos con sistema operativo Roku TV integrado están ya disponibles en más de 150 tiendas de El Gallo Más Gallo a nivel nacional, permitiendo a los hogares guatemaltecos disfrutar de más de 150 canales, contenido gratuito y todas las ventajas del streaming moderno, sin requerir dispositivos adicionales.
Nueva tecnología al alcance de todos los guatemaltecos
El gerente de país de AIWA en Guatemala, Marvin García, señaló que Guatemala representa un mercado estratégico en la expansión de la marca en Centroamérica. Destacó que el acuerdo con El Gallo Más Gallo acerca "tecnología innovadora y fácil de usar" a más hogares, cumpliendo con la promesa de una experiencia moderna, práctica y accesible.
El Gallo Más Gallo cuenta con más 120 puntos de venta distribuidos en regiones urbanas y rurales, lo que representa una oportunidad para que la tecnología y el entretenimiento lleguen hasta los lugares donde usualmente existen menos opciones de acceso a equipos de última generación.
Características de los nuevos televisores AIWA Roku TV
Los equipos recién lanzados combinan el diseño y calidad de imagen de AIWA con la plataforma Roku, reconocida por su interfaz amigable e intuitiva. Entre los atributos destacados de estos televisores inteligentes figuran:
- Tecnología FHD LED en modelos seleccionados
- Dolby Audio para sonido envolvente
- Compatibilidad con consolas de juegos, sistemas de sonido y antenas para televisión abierta
- Pantalla de inicio personalizable y recomendaciones inteligentes de contenido
- Soporte para asistentes de voz como Google Assistant, Siri y Alexa
- Aplicación móvil Roku para controlar el televisor desde smartphones y tabletas
- Actualizaciones automáticas de funciones y seguridad
Además, los televisores reciben actualizaciones automáticas para mantener funcionalidades y seguridad al día, brindando una experiencia de uso moderna y confiable para toda la familia.
Variedad de modelos y promoción especial de lanzamiento
Los consumidores encontrarán en El Gallo Más Gallo tres modelos principales:
- 32" HD por Q999
- 40" Full HD por Q1,499
- 43" Full HD por Q1,699
Cada compra superior a Q2,000 de productos seleccionados, incluyendo AIWA, participa en la promoción "Coleccioná los Campeones del Mundo", lo que permite elegir un balón coleccionable conmemorativo, hasta agotar existencias.
Opciones de compra accesibles y cobertura nacional
Los nuevos televisores AIWA Roku TV están disponibles en todas las tiendas físicas El Gallo Más Gallo y también a través de su plataforma de comercio electrónico. La cadena ofrece diversas alternativas de compra, desde pagos al contado hasta planes de financiamiento de hasta 36 meses con tarjeta de crédito y la opción de Crédito FlexiPagos.
El gerente de Mercadeo de El Gallo Más Gallo, Jorge Valdez, subrayó el compromiso de la tienda por acercar soluciones confiables y accesibles. "La inclusión de los televisores AIWA Roku TV reafirma nuestro objetivo de ofrecer opciones modernas y asequibles a los guatemaltecos", dijo.