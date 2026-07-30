Reputation Conference: IA y Reputación Transforman Empresas

La reputación corporativa dejó de ser un concepto asociado únicamente a la gestión de crisis para convertirse en uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Esa fue una de las principales conclusiones del Reputation Conference 2026 Latam 2026, organizado por Corporate Excellence, Corporación Multi Inversiones (CMI) y Castillo Hermanos.
Durante el evento se presentaron los resultados de la undécima edición del informe Approaching the Future 2026, un estudio que recoge la visión de más de 1,400 profesionales de América Latina, incluidos 140 representantes de Guatemala. En la conferencia, Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, explicó que las organizaciones enfrentan un cambio profundo en la manera de crear valor y competir en un entorno cada vez más digital y exigente.
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"Hace apenas dos décadas los activos intangibles representaban menos del 10% del valor de una empresa. Hoy concentran entre el 54% y el 90% del valor y del riesgo empresarial, dependiendo del sector", afirmó.
El experto explicó que dentro de estos activos se encuentran la reputación, la comunicación, el propósito corporativo, la marca, la sostenibilidad, el liderazgo y los asuntos públicos. Los factores mencionados determinan hoy en día la capacidad de una empresa para atraer clientes, retener talento, acceder a inversión y fortalecer la confianza de sus grupos de interés.
El informe presentado durante el evento confirma que la reputación continúa siendo la principal prioridad estratégica para las empresas de Latinoamérica. Sin embargo, la inteligencia artificial emerge como el factor que más está transformando la gestión empresarial, obligando a las organizaciones a integrar ambos elementos dentro de sus estrategias de crecimiento.
Alloza aseguró que uno de los mayores cambios en los últimos años ha sido comprender que la reputación ya no depende únicamente de la comunicación institucional.
"La reputación no se construye con comunicación. Lo primero es hacer bien las cosas y responder a las expectativas que tienen sobre ti tus empleados, tus clientes y la sociedad. Después, por supuesto, hay que comunicarlo", detalló Alloza.
Añadió que la reputación ha evolucionado desde una visión centrada exclusivamente en prevenir riesgos hasta convertirse en un verdadero motor de crecimiento empresarial.
"La reputación ya no solo protege el valor; hoy crea diferenciación, atrae clientes, talento e inversión y se convierte directamente en creación de negocio y creación de valor". Entre los hallazgos expuestos durante la conferencia, Guatemala destacó por mostrar una alta valoración del propósito corporativo y del liderazgo responsable, dos aspectos que, según Alloza, permiten construir empresas sólidas y sostenibles a largo plazo.
El CEO de Corporate Excellence explicó que las organizaciones con mejor reputación tendrán mayores ventajas para aprovechar esta tecnología, ya que sus grupos de interés estarán más dispuestos a compartir información de forma transparente y ética.
La IA como una herramienta estratégica
Además, señaló que la IA está modificando la forma en que las empresas son percibidas por el mercado.
"Lo que premia la inteligencia artificial es la coherencia y la consistencia. Cuando toda la organización comunica inspirada en un mismo propósito, la empresa obtiene un mejor reflejo en estas plataformas", enfatizó el CEO.
En ese sentido, explicó que la creciente importancia de la IA está impulsando el fortalecimiento de las direcciones de asuntos corporativos, encargadas de coordinar la reputación, la comunicación, la marca y el propósito empresarial bajo una estrategia común. No obstante, Alloza advirtió que implementar inteligencia artificial únicamente para reducir costos representa un error que puede generar importantes consecuencias.
"La inteligencia artificial tiene que estar bien gobernada y dirigida por la ética, la transparencia y el buen gobierno", destacó el personero. Asimismo, insistió en que las empresas deben comprender el verdadero funcionamiento de esta tecnología antes de verla como una amenaza.
"No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial; lo que hay que hacer es entender muy bien cómo funciona", agregó Ángel.
El especialista también recordó que el objetivo del informe Approaching the Future no es únicamente presentar estadísticas, sino ofrecer una herramienta práctica que ayude a las organizaciones a identificar oportunidades, priorizar recursos y tomar mejores decisiones.
"Aunque se llamen intangibles, son más tangibles que nunca. Su gestión excelente asegura resultados económicos, creación de valor a largo plazo y sostenibilidad para las empresas", puntualizó Alloza.