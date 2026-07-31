Aprovecha descuentos cada 3 días en artículos para el hogar

Por solo tres días, EPA ofrece a sus clientes la oportunidad de adquirir tres productos distintos para transformar y organizar el hogar con descuentos especiales. Esta dinámica, disponible del 30 de julio al 7 de agosto en todas sus tiendas físicas de Guatemala y a través de epaenlinea.com, permitirá acceder a precios únicos en artículos clave como roperos, alacenas, estanterías, mesas y toldos.
El funcionamiento es sencillo: cada tres días, tres productos específicos estarán a precios especiales, y una vez terminado ese periodo, se reemplazarán por otros tres con una nueva promoción exclusiva. Los interesados pueden realizar sus compras en cualquiera de las cinco sucursales de EPA en el país, ubicadas en Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, entrada a San José Pinula, Zona Portales Zona 17 y El Tinajón en Xela, así como en la tienda en línea, por WhatsApp o llamando al centro de contacto 2305-0100. Quienes viven en el interior pueden consultar disponibilidad del servicio a domicilio.
Entre los principales beneficios de comprar en EPA destaca la asesoría personalizada por parte de personal capacitado, quien brinda recomendaciones sobre los productos ideales según cada necesidad, ya sea para remodelaciones o mejorar la funcionalidad del hogar. Además, EPA dispone de una amplia selección de productos, incluyendo herramientas, muebles y artículos de decoración, ideales para optimizar y dar un sello único a cualquier espacio.
La tienda se especializa en aportar soluciones de organización, con variedad de estanterías, roperos y alacenas para maximizar cada rincón tanto en el hogar como en la oficina. EPA garantiza calidad y durabilidad en todos sus productos, respaldados por reconocidas marcas.
EPA es una cadena especializada en soluciones integrales para construcción, decoración y remodelación, con presencia en varios países de Centroamérica. La compañía, fundada en 1992 en Venezuela, ahora cuenta con cinco tiendas en Costa Rica, tres en El Salvador y cinco en Guatemala.