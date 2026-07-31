 Proamérica y Truck Depot obtienen certificación EDGE Advanced
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Promerica y Truck Depot logran certificación EDGE Advanced para construcción industrial sostenible

Banco Promerica Guatemala lidera la construcción verde al acompañar a Truck Depot en la obtención de su distintivo EDGE Advanced para bodegas industriales en junio de 2026.

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Promerica , Cortesía
Promerica / FOTO: Cortesía
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Banco Promerica Guatemala ha marcado un hito significativo en el sector industrial del país al acompañar al complejo de bodegas de Truck Depot en la obtención de la certificación EDGE Advanced. Este logro, concretado en junio de 2026, posiciona a Guatemala a la vanguardia de la construcción sostenible, integrando prácticas responsables en el desarrollo industrial y sentando un precedente para futuras iniciativas en la región.

La certificación EDGE Advanced representa un estándar internacional de excelencia en diseño para mayores eficiencias, promoviendo edificaciones que optimizan el uso de recursos esenciales como la energía, el agua y los materiales. Su implementación no solo impulsa un modelo de construcción más consciente, sino que también alinea los proyectos con las demandas actuales de sostenibilidad y respeto por el entorno.

 Sostenibilidad Industrial

El complejo de Truck Depot sobresale en su categoría al haber integrado criterios de eficiencia energética que superan los niveles convencionales, así como un uso responsable de los recursos desde las fases iniciales de diseño y construcción. Este enfoque demuestra que la sostenibilidad puede transformar el desarrollo industrial, ofreciendo soluciones innovadoras que benefician tanto al medio ambiente como a la operatividad. La iniciativa de Truck Depot es un claro ejemplo de cómo la visión a largo plazo y la eficiencia pueden coexistir en el sector.

Además, este proyecto refuerza la capacidad de Banco Promerica para brindar un acompañamiento integral a diversos segmentos inmobiliarios, desde vivienda individual y apartamentos hasta desarrollos industriales de gran escala. La entidad ofrece soluciones financieras adaptadas a cada necesidad, demostrando su versatilidad y compromiso con el crecimiento de sus clientes bajo una perspectiva responsable.

Compromiso con la sostenibilidad

Para Grupo Promerica, la sostenibilidad es mucho más que un compromiso corporativo; es un pilar fundamental de su identidad. Como banca de relaciones, la institución se dedica a apoyar a empresas y proyectos para que crezcan bajo una visión responsable, promoviendo un desarrollo más sostenible e integral en toda la región. Bajo esta premisa, Banco Promerica Guatemala facilita a los desarrolladores el acceso al proceso de certificación EDGE del IFC, gracias a su estratégica alianza con Global Climate Partnership Fund (GCPF), administrado por responsAbility, una entidad reconocida globalmente por su experiencia en inversión sostenible.

El Ing. Edgar Bran, Gerente General de Banco Promerica Guatemala, destacó la relevancia de este avance: "Este proyecto confirma que la sostenibilidad es un eje cada vez más relevante en el desarrollo inmobiliario. En Banco Promerica acompañamos a los desarrolladores que integran eficiencia y una visión de largo plazo en sus proyectos, aportando soluciones que generan valor sostenible". Sus palabras subrayan la estrategia del banco de fomentar prácticas constructivas que no solo sean rentables, sino también respetuosas con el planeta.

Impacto y Visión a Futuro

La certificación de Truck Depot representa un paso adelante en la evolución de los proyectos sostenibles impulsados por Banco Promerica. Al extender la aplicación de estos estándares al sector logístico e industrial, la institución amplía su influencia y demuestra la viabilidad de la construcción eficiente en diversas áreas económicas. Este logro consolida el liderazgo de Banco Promerica como un aliado financiero clave para aquellos desarrolladores que apuestan por una construcción más eficiente y respetuosa con el entorno.

La institución bancaria reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas que conjuguen rentabilidad, innovación y sostenibilidad, buscando siempre el beneficio de Guatemala y sus comunidades. Este enfoque integral es vital para construir un futuro más próspero y resiliente.

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