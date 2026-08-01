 Mastercard presenta su nueva campaña “Puertas”
Empresas

Mastercard presenta campaña para impulsar pagos digitales en Guatemala

Mastercard impulsa pagos digitales en Guatemala con campaña que conecta beneficios y experiencias.

Compartir:
Mastercard lanza campaña de beneficios en Guatemala., Cortesía.
Mastercard lanza campaña de beneficios en Guatemala. / FOTO: Cortesía.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Mastercard presentó en Guatemala su campaña regional "Puertas", una iniciativa que busca acercar a los consumidores a nuevas experiencias, beneficios y formas más seguras de realizar pagos con tarjetas de débito y crédito.

La campaña parte del crecimiento de los pagos digitales en el país, donde siete de cada diez guatemaltecos aseguran preferir utilizar tarjetas de débito; sin embargo, el efectivo aún representa una parte importante del gasto de consumo personal. Ante este escenario, Mastercard busca fortalecer la confianza en las transacciones digitales y ampliar su aceptación en comercios físicos y en línea.

Como primera activación en Guatemala, Mastercard y Cemaco habilitaron una experiencia en tienda donde los tarjetahabientes pueden participar por premios exclusivos al realizar sus compras con tarjetas Mastercard. La dinámica permite a los usuarios acercar su tarjeta a un lector digital, girar una ruleta y optar a beneficios como pulseras inteligentes, auriculares inalámbricos, baterías de cocina y hornos.

Foto embed
Más beneficios al pagar con Mastercard. - Cortesía.

Los pilares de la iniciativa 

La iniciativa destaca cuatro pilares: mayor seguridad en cada pago mediante tecnologías de prevención de fraude, control financiero a través del seguimiento de gastos, facilidad para comprar en distintos comercios y acceso a promociones, descuentos y experiencias con aliados comerciales.

Mastercard anunció que durante los próximos meses continuará desarrollando nuevas activaciones y alianzas en Guatemala para ofrecer más beneficios a sus tarjetahabientes y promover el uso de soluciones digitales de pago.

Foto embed
Mastercard fortalece pagos digitales en el país. - Cortesía.

Con esta campaña, la compañía busca que cada transacción sea más que un simple pago y se convierta en una oportunidad para acceder a servicios, promociones y experiencias que acompañen la vida cotidiana de los consumidores.

En Portada

Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenangot
Nacionales

Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenango

12:02 PM, Ago 01
Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpataguat
Nacionales

Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpatagua

10:21 AM, Ago 01
Luto en el mundo de las telenovelas por la muerte de famosa actrizt
Farándula

Luto en el mundo de las telenovelas por la muerte de famosa actriz

12:08 PM, Ago 01
Cámaras captan el momento en que un hombre muere tras recibir un puñetazot
Viral

Cámaras captan el momento en que un hombre muere tras recibir un puñetazo

08:49 AM, Ago 01
El Real Madrid desperdicia un 2-0 en su primer amistoso internacionalt
Deportes

El Real Madrid desperdicia un 2-0 en su primer amistoso internacional

12:57 PM, Ago 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar