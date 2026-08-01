Mastercard presenta su nueva campaña “Puertas”

Mastercard presentó en Guatemala su campaña regional "Puertas", una iniciativa que busca acercar a los consumidores a nuevas experiencias, beneficios y formas más seguras de realizar pagos con tarjetas de débito y crédito.
La campaña parte del crecimiento de los pagos digitales en el país, donde siete de cada diez guatemaltecos aseguran preferir utilizar tarjetas de débito; sin embargo, el efectivo aún representa una parte importante del gasto de consumo personal. Ante este escenario, Mastercard busca fortalecer la confianza en las transacciones digitales y ampliar su aceptación en comercios físicos y en línea.
Como primera activación en Guatemala, Mastercard y Cemaco habilitaron una experiencia en tienda donde los tarjetahabientes pueden participar por premios exclusivos al realizar sus compras con tarjetas Mastercard. La dinámica permite a los usuarios acercar su tarjeta a un lector digital, girar una ruleta y optar a beneficios como pulseras inteligentes, auriculares inalámbricos, baterías de cocina y hornos.
Los pilares de la iniciativa
La iniciativa destaca cuatro pilares: mayor seguridad en cada pago mediante tecnologías de prevención de fraude, control financiero a través del seguimiento de gastos, facilidad para comprar en distintos comercios y acceso a promociones, descuentos y experiencias con aliados comerciales.
Mastercard anunció que durante los próximos meses continuará desarrollando nuevas activaciones y alianzas en Guatemala para ofrecer más beneficios a sus tarjetahabientes y promover el uso de soluciones digitales de pago.
Con esta campaña, la compañía busca que cada transacción sea más que un simple pago y se convierta en una oportunidad para acceder a servicios, promociones y experiencias que acompañen la vida cotidiana de los consumidores.